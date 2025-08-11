Sport solicita à CBF que Zé Lucas seja desconvocado da Seleção Brasileira Sub-17
O prata da casa é o capitão do time sub-17 do Brasil e titular absoluto na equipe do técnico Daniel Paulista. Próximo jogo será contra o São Paulo
O Sport enviou um ofício e solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o volante Zé Lucas seja desconvocado da Seleção Brasileira Sub-17. Ele foi chamado para os amistosos dos dias 21 e 24 de agosto contra a Costa Rica, em Santa Catarina. O prata da casa do Leão é titular absoluto e capitão da equipe das categorias de base da Canarinho.
A informação foi divulgada pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, no programa Bola Rolando, da noite desta segunda-feira (11).
Se convocado, Zé Lucas fica de fora no mínimo do jogo do Sport contra o Palmeiras, no dia 25 de agosto (segunda-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação da Seleção Sub-17 está marcada o dia 15 de agosto, só que o primeiro jogo acontece apenas no dia 21 de agosto.
A reposta da CBF deve chegar nesta terça-feira (12). Como o Brasil não disputará uma competição oficial, a expectativa do Sport é de um sinal positivo da entidade máxima do futebol brasileiro.
Na Seleção Brasileira Sub-17, Zé Lucas conquistou o título do Sul-Americano como capitão. No total, já tem 24 partidas com a camisa verde e amarela. Já no Sport ganhou a vaga de titular com o técnico Daniel Paulista e tem consolidado o meio-campo ao lado de Rivera e Lucas Lima.
Desembarque do Sport
A delegação do Sport desembarcou nesta segunda-feira (11), no Recife, após a primeira vitória no Brasileirão em cima do Grêmio, em Porto Alegre. Alguns torcedores estiveram presentes no aeroporto para demonstrar o apoio ao time.
A 19ª rodada da Série A acabou nesta segunda com a vitória por 2x1 do Juventude sobre o Corinthians. Com o resultado, o time gaúcho, que é o vice-lanterna, manteve os cinco pontos de diferença para o clube rubro-negro.
Em relação ao lado de fora da zona de rebaixamento, o Sport possui, agora, nove pontos de diferença. O Leão possui 9, enquanto o Vitória, na 16ª posição, tem 18 pontos. O próximo jogo do time pernambucano acontece neste sábado (16), às 18h30, contra o São Paulo, na Ilha do Retiro.