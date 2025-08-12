Ilha lotada? Sport vende 12 mil ingressos em 24 horas para jogo contra o São Paulo
Torcida rubro-negra chega junto no primeiro de vendas para primeira partida na Ilha após o Sport vencer pela primeira vez nesta Série A
O Sport venceu a primeira partida na Série A do Brasileirão 2025 e, embora ainda em situação complicadíssima, já passa a sonhar com a permanência na elite do futebol nacional na próxima temporada.
A vitória contra o Grêmio animou o torcedor rubro-negro, que já havia alcançado bons números nas partidas contra Santos e Bahia.
Até o momento, segundo informação divulgada pelo próprio clube, foram comercializados 12 mil ingressos para a partida do próximo sábado (16), às 18h30, horário de Brasília, contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A expectativa é que o clube possa bater ou chegar muito próximo do seu recorde nesta Série A, alcançado na 2ª rodada, no jogo contra o Palmeiras, quando 26.324 torcedores marcaram presença nas arquibancadas.
Outro jogo com bom público foi o duelo contra o Santos, que contou com 26.018 torcedores. Na ocasião, o Sport divulgou uma parcial de 20 mil ingressos vendidos em 48 horas. Se repetir os 12 mil das primeiras 24 horas, o Leão chegará a 24 mil ingressos vendidos antecipadamente contra o São Paulo.
Lembrando que os ingressos estão sendo vendidos com preço promocional até às 23h59 da próxima sexta-feira (15). Veja os valores:
Ingressos de Sport x São Paulo
Promocional – Lote 1
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Lote 2, a partir das 00h do sábado (16)
Sócio
- Cadeiras Central: R$ 80
- Assento Especial: R$ 50
- Cadeiras Ampliação: R$ 60
- Sociais: R$ 50
- Arquibancada Sede: R$ 80
- Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
- Cadeiras Central: R$ 160
- Assento Especial: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 120
- Arquibancada Sede: R$ 160
- Arquibancada Frontal: R$ 100
- Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
- Cadeiras Central: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 100
- Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
- Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)