Ilha lotada? Sport vende 12 mil ingressos em 24 horas para jogo contra o São Paulo

Torcida rubro-negra chega junto no primeiro de vendas para primeira partida na Ilha após o Sport vencer pela primeira vez nesta Série A

O Sport venceu a primeira partida na Série A do Brasileirão 2025 e, embora ainda em situação complicadíssima, já passa a sonhar com a permanência na elite do futebol nacional na próxima temporada.

A vitória contra o Grêmio animou o torcedor rubro-negro, que já havia alcançado bons números nas partidas contra Santos e Bahia.

Até o momento, segundo informação divulgada pelo próprio clube, foram comercializados 12 mil ingressos para a partida do próximo sábado (16), às 18h30, horário de Brasília, contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o clube possa bater ou chegar muito próximo do seu recorde nesta Série A, alcançado na 2ª rodada, no jogo contra o Palmeiras, quando 26.324 torcedores marcaram presença nas arquibancadas.

Outro jogo com bom público foi o duelo contra o Santos, que contou com 26.018 torcedores. Na ocasião, o Sport divulgou uma parcial de 20 mil ingressos vendidos em 48 horas. Se repetir os 12 mil das primeiras 24 horas, o Leão chegará a 24 mil ingressos vendidos antecipadamente contra o São Paulo.

Lembrando que os ingressos estão sendo vendidos com preço promocional até às 23h59 da próxima sexta-feira (15). Veja os valores:

Ingressos de Sport x São Paulo

Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 70



R$ 70 Assento Especial: R$ 40



R$ 40 Cadeiras Ampliação: R$ 50



R$ 50 Sociais: R$ 30



R$ 30 Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



R$ 20 (apenas para sócios) Arquibancada Frontal: R$ 30



Lote 2, a partir das 00h do sábado (16)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80



R$ 80 Assento Especial: R$ 50



R$ 50 Cadeiras Ampliação: R$ 60



R$ 60 Sociais: R$ 50



R$ 50 Arquibancada Sede: R$ 80



R$ 80 Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160



R$ 160 Assento Especial: R$ 100



R$ 100 Cadeiras Ampliação: R$ 120



R$ 120 Arquibancada Sede: R$ 160



R$ 160 Arquibancada Frontal: R$ 100



R$ 100 Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100



R$ 100 Cadeiras Ampliação: R$ 100



R$ 100 Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo) Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo) Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



Visitante