Onde assistir | Notícia

Vila Nova x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõe

A equipe do Tigrão busca manter sequência sem derrotas para o Esmeraldino, enquanto o líder Goiás tenta seguir invicto e manter a ponta da Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/08/2025 às 14:25
Emerson Urso, atacante do Vila Nova
Emerson Urso, atacante do Vila Nova - Reprodução/ Vila Nova

Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Como chegam as equipes?

O Vila Nova, atual 9º colocado com 30 pontos, chega para o clássico embalado pela vitória sobre o Paysandu por 1 a 0, em Belém, tentando encerrar a sequência sem derrotas para o rival, que já dura desde janeiro de 2023.

Antes disso, o time havia perdido para o Coritiba por 2 a 1 em Goiânia.

O Goiás, líder da Série B com 41 pontos, também vem motivado após vencer o Operário-PR por 2 a 1 em casa e mantém uma invencibilidade de três rodadas.

O time ainda não conseguiu derrotar o Vila Nova desde janeiro de 2023 e busca manter a liderança na competição.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Vila Nova x Goiás terá transmissão ao vivo do streaming da Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 16/08/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Vila Nova

Halls; Pedro Romano, Tiago, Weverton, Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Dodô; Vinícius, Guilherme Parede e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo César Turra.

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi, Willean Lepo; Marcão, Juninho, Moraes; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Vágner Mancini.

