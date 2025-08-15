Vila Nova x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõe
A equipe do Tigrão busca manter sequência sem derrotas para o Esmeraldino, enquanto o líder Goiás tenta seguir invicto e manter a ponta da Série B.
Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Como chegam as equipes?
O Vila Nova, atual 9º colocado com 30 pontos, chega para o clássico embalado pela vitória sobre o Paysandu por 1 a 0, em Belém, tentando encerrar a sequência sem derrotas para o rival, que já dura desde janeiro de 2023.
Antes disso, o time havia perdido para o Coritiba por 2 a 1 em Goiânia.
O Goiás, líder da Série B com 41 pontos, também vem motivado após vencer o Operário-PR por 2 a 1 em casa e mantém uma invencibilidade de três rodadas.
O time ainda não conseguiu derrotar o Vila Nova desde janeiro de 2023 e busca manter a liderança na competição.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Vila Nova x Goiás terá transmissão ao vivo do streaming da Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 16/08/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Vila Nova
Halls; Pedro Romano, Tiago, Weverton, Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Dodô; Vinícius, Guilherme Parede e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo César Turra.
Goiás
Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi, Willean Lepo; Marcão, Juninho, Moraes; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Vágner Mancini.