Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Timão busca reação no Brasileirão após classificação na Copa do Brasil, enquanto o Tricolor de Aço tenta se manter no G-4 com 30 pontos.
Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
Como chegam as equipes?
O Corinthians chega para o confronto embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Palmeiras por 3 a 0 no agregado.
No entanto, no Brasileirão, vive um momento de instabilidade, acumulando três empates e duas derrotas nas últimas rodadas, incluindo o revés por 2 a 1 diante do Juventude.
O Bahia, por sua vez, busca se manter no G-4. Com 30 pontos, o Tricolor Baiano está a 10 do líder Flamengo e tem, em 17 partidas, oito vitórias, seis empates e três derrotas.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.
Ficha de jogo
- Data: sábado, 16 de agosto de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP
- Onde assistir: Sportv e Premiere
Prováveis escalações
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; Garro; Gui Negão e Thales Magno.
Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.