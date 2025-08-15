fechar
Onde assistir | Notícia

Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Timão busca reação no Brasileirão após classificação na Copa do Brasil, enquanto o Tricolor de Aço tenta se manter no G-4 com 30 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/08/2025 às 12:05
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho - Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega para o confronto embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Palmeiras por 3 a 0 no agregado.

No entanto, no Brasileirão, vive um momento de instabilidade, acumulando três empates e duas derrotas nas últimas rodadas, incluindo o revés por 2 a 1 diante do Juventude.

O Bahia, por sua vez, busca se manter no G-4. Com 30 pontos, o Tricolor Baiano está a 10 do líder Flamengo e tem, em 17 partidas, oito vitórias, seis empates e três derrotas.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

Ficha de jogo

  • Data: sábado, 16 de agosto de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP
  • Onde assistir: Sportv e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; Garro; Gui Negão e Thales Magno.

Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.

Leia também

Wolves x Manchester City: Onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

Wolves x Manchester City: Onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA
Futebol Internacional

Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA

Compartilhe

Tags