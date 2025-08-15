Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timão busca reação no Brasileirão após classificação na Copa do Brasil, enquanto o Tricolor de Aço tenta se manter no G-4 com 30 pontos.

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega para o confronto embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Palmeiras por 3 a 0 no agregado.

No entanto, no Brasileirão, vive um momento de instabilidade, acumulando três empates e duas derrotas nas últimas rodadas, incluindo o revés por 2 a 1 diante do Juventude.

O Bahia, por sua vez, busca se manter no G-4. Com 30 pontos, o Tricolor Baiano está a 10 do líder Flamengo e tem, em 17 partidas, oito vitórias, seis empates e três derrotas.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

Ficha de jogo

Data: sábado, 16 de agosto de 2025

sábado, 16 de agosto de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Neo Química Arena - São Paulo, SP Onde assistir: Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; Garro; Gui Negão e Thales Magno.

Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.