Wolves x Manchester City: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Wolverhampton quer começar bem para se afastar do Z-4, enquanto o Manchester City busca regularidade e reforça o elenco para lutar pelo título.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 12:16
Brasileiro Savinho é um dos jogadores do estrelado elenco do Manchester City
Brasileiro Savinho é um dos jogadores do estrelado elenco do Manchester City - Divulgação/ Instagram Manchester City

Wolverhampton e Manchester City se enfrentam neste sábado (16), às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. O jogo será realizado no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

Como chegam as equipes?

O Wolverhampton chega para a Premier League 2025/26 buscando evitar a luta contra o rebaixamento que viveu na última temporada, quando terminou em 16º. Reforçado, com destaque para Jhon Arias, o clube quer um início sólido.

Já o Manchester City, que foi apenas o terceiro colocado em 2024/25 e apresentou irregularidade, aposta em contratações como Reijnders e Cherki para ter uma campanha mais consistente e brigar pelo título.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta quinta-feira (15) contará com transmissão ao vivo e online no streaming da Disney +.

Ficha de jogo

  • Data: Sábado, 16 de agosto de 2025
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Estádio: Molineux Stadium, Wolverhampton
  • Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Wolverhampton

José Sá, Agbadou, Toti, Doherty; Hoever, André, João Gomes, Hugo Bueno, Bellegarde, Munetsi; Larsen. Técnico: Vitor Pereira

Manchester City

Ederson, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Ait Nouri; Reijnders, Bernardo Silva, Marmoush, Doku, Cherki; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

