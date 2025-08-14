Wolves x Manchester City: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Wolverhampton quer começar bem para se afastar do Z-4, enquanto o Manchester City busca regularidade e reforça o elenco para lutar pelo título.

Wolverhampton e Manchester City se enfrentam neste sábado (16), às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. O jogo será realizado no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

Como chegam as equipes?

O Wolverhampton chega para a Premier League 2025/26 buscando evitar a luta contra o rebaixamento que viveu na última temporada, quando terminou em 16º. Reforçado, com destaque para Jhon Arias, o clube quer um início sólido.

Já o Manchester City, que foi apenas o terceiro colocado em 2024/25 e apresentou irregularidade, aposta em contratações como Reijnders e Cherki para ter uma campanha mais consistente e brigar pelo título.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta quinta-feira (15) contará com transmissão ao vivo e online no streaming da Disney +.

Ficha de jogo

Data: Sábado, 16 de agosto de 2025

Sábado, 16 de agosto de 2025 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Estádio: Molineux Stadium, Wolverhampton

Molineux Stadium, Wolverhampton Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Wolverhampton

José Sá, Agbadou, Toti, Doherty; Hoever, André, João Gomes, Hugo Bueno, Bellegarde, Munetsi; Larsen. Técnico: Vitor Pereira

Manchester City

Ederson, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Ait Nouri; Reijnders, Bernardo Silva, Marmoush, Doku, Cherki; Haaland. Técnico: Pep Guardiola