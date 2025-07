Vai para a Premier League? Rodrygo define futuro após interesse do Tottenham

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rodrygo vive um momento de indefinição no Real Madrid. O jogador da Seleção Brasileira busca maior protagonismo e pode deixar o clube espanhol antes do início da próxima temporada.

Reserva durante a Copa do Mundo de Clubes, mesmo com a indisponibilidade de Mbappé durante a fase de grupos, além da má fase de Vini Jr, o atacante analisa a possibilidade de procurar outro destino.



As principais possibilidades são potências da Premier League. De acordo com o FootMercato, o último clube a demonstrar interesse na contratação do jogador foi o Tottenham, que busca um protagonista no início de trabalho do dinamarquês Thomas Frank.

Rodrygo vai para o Tottenham?

Apesar do interesse do clube londrino, Rodrygo não se empolgou com a possibilidade de defender os Spurs. Caso deixe o Real Madrid, o jogador deseja atuar apenas em um clube postulante aos principais títulos da temporada.

No entanto, a situação do atleta não é fácil, já que todas as grandes equipes inglesas não parecem estar interessadas no jogador.

No início da janela de transferências, Liverpool e Arsenal foram especulados como possíveis destinos do brasileiro. Porém, enquanto os Reds contrataram o alemão Wirtz, os Gunners desembolsaram um alvo valor para tirar o sueco Gyokeres do Sporting.

Os outros grandes clubes ingleses também não parecem estar dispostos a contratarem o atleta, já que o Chelsea prioriza a chegada de Xavi Simons, do RB Leipzig, e o Manchester City possui outras opções para o setor ofensivo.