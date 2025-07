Real Madrid e Borussia Dortmund ficam com as últimas vagas das quartas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Borussia Dortmund se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (1), ao derrotar o Monterrey, por 2 a 1, em Atlanta, nos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe alemã enfrenta o Real Madrid neste sábado, às 17h (de Brasília), em New Jersey.

Tradicionalmente favorito nas competições que participa, o Real Madrid manteve o seu DNA vencedor no duelo mais equilibrado destas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Também nesta terça-feira (1), com um gol de Gonzalo García, o gigante espanhol venceu a Juventus por 1 a 0, no Hard Rock Stadium, em Miami, e se garantiu nas quartas do torneio organizado pela Fifa

Após estrear com empate diante do Al-Hilal, o Real engatou a sua terceira vitória seguida já levando em conta o triunfo sobre os italianos. Já a Juventus, que vinha de uma derrota dolorida para o Manchester City (5 a 2) no último jogo da fase de grupos, acumulou o seu segundo revés seguido e se despede da competição.

Vale ressaltar que as partidas entre Real Madrid x Juventus e Borussia Dortmund x Monterrey fecharam as oitavas de final do Super Mundial de Clubes.

Os outros resultados das oitavas de final foram os seguintes: Palmeiras 1x0 Botafogo, Benfica 1x4 Chelsea, Inter de Milão 0x2 Fluminense, Manchester City 3x4 Al-Hilal, PSG 4x0 Inter Miami e Flamengo 2x4 Bayern de Munique.

Veja a tabela das quartas de final

Sexta-feira (04/06)

16h - Fluminense x Al-Hilal

22h - Palmeiras x Chelsea

Sábado (05/06)