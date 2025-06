Mundial de Clubes: Real Madrid empata com Al-Hilal na estreia e Manchester City vence

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro jogo do Real no novo torneio da Fifa marcou a estreia do técnico Xabi Alonso, mas não contou com a presa do astro francês Mbappé

A primeira partida de Xabi Alonso como treinador do Real Madrid foi dura. Pressionado em muitos momentos pelo Al-Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, o time espanhol não conseguiu sair de um empate por 1x1, nesta quarta-feira (18), no jogo de estreia no Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Após gols de Gonzalo García para o lado espanhol e Rúben Neves para os sauditas, a equipe merengue teve a chance de vencer o jogo quando o árbitro marcou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Quem brilhou, contudo, foi goleiro Bono, herói marroquino na Copa do Mundo de 2022, que defendeu a cobrança de Valverde.

Novidades de ambos lados trouxeram mais expectativa ao duelo. O ex-centroavante italiano e hoje treinador Simone Inzaghi, que foi demitido da Inter de Milão após a goleada para o PSG na final da Champions League, estreava no Al-Hilal como sucessor de Jorge Jesus.

Do outro lado, o Real fazia sua primeira partida sob o comando de Xabi Alonso, técnico sensação das últimas temporadas por seu trabalho no Bayer Leverkusen. O time espanhol ainda promovia a estreia do lateral-direito Alexander-Arnold, contratado após passar duas décadas do Liverpool, clube que defendeu desde as categorias de base. Também fez seu primeiro jogo com a camisa merengue o zagueiro Huijsen, ex-Bournemouth. Mbappé, com febre, foi desfalque.

O investimento milionário do governo saudita mostrou o seu poder dentro de campo. Desde o início, o Al-Hilal foi competitivo frente ao gigante europeu e, por muitos momentos, foi superior. Rúben Neves, de longe, e Marcos Leonardo, que tirou tinta da trave, levaram preocupação ao goleiro Courtois.

A equipe de Inzaghi mostrava bastante repertório e conseguia se aproximar da área espanhola à base de boas trocas de passes. Inteligente na movimentação e bastante entrosado aos companheiros brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, Salem Al-Dwasari liderava a maior parte dos lances ofensivos organizados pelo lado árabe.

Vitória do City

No duelo da eficiência tática dos ingleses contra a irreverência dos marroquinos, o Manchester City fez valer o seu favoritismo nesta quarta-feira e venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0, na estreia das duas equipes no Mundial de Clubes da Fifa. O jogo teve direito a gol-relâmpago dos europeus e lances de pura técnica dos africanos, entregando ao torcedor um duelo bastante movimentado em partida realizada na Filadélfia.

Folden e Doku foram os artilheiros que definiram o triunfo do City. Mas o goleiro Ederson também teve trabalho. Em atuação inspirada, Lorch perdeu pelo menos duas grandes chances de balançar a rede para a equipe de Casablanca.

2ª rodada do Mundial

A 2ª rodada do Mundial de Clubes começa nesta quinta-feira (19). Em campo, dois brasileiros: Palmeiras x Al-Ahly (13h) e PSG x Botafogo (22h). Além desses jogos, mais duas partidas: Inter Miami x Porto (16h) e Seattle Sounders x Atlético de Madrid (19h). Todos os horários seguindo Brasília.