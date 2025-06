Fluminense domina Borussia Dortmund, mas falha no ataque e empata na estreia do Mundial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como fez o Palmeiras contra o Porto, o Fluminense dominou um rival europeu, pressionou e perdeu todas as principais chances que criou em sua estreia no Mundial de Clubes. O time carioca se frustra com o empate sem gols com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), no Metlife Stadium, arena que recebeu pouco mais de 34 mil torcedores, a maioria deles tricolores.

O segundo compromisso do Fluminense no Mundial será contra o Ulsan, da Coreia do Sul. O jogo, também marcado para o Metlife, será sábado, dia 21, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h, o Borussia Dortmund encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Integrante do Grupo F, O Fluminense dominou praticamente todo a partida no Metlife Stadium. Volume de jogo, ações defensivas e ofensivas, pressão alta na saída de bola do rival alemão e uma postura agressiva que só não deu resultado, porém, por ineficácia dos cariocas.

O desempenho do time carioca foi mais uma prova de que a distância entre europeus e sul-americanos não é tão grande. Com exceção de duelos contra times da elite europeia - PSG, Real Madrid e Bayern de Munique - as equipes brasileiras podem competir em condições de igualdade contra oponente da Europa.

Foi audacioso e corajoso o Fluminense nos dois tempos. As triangulações com Arias Canobbio e os dois laterais, Renê e Samuel Xavier, funcionaram, e os quatro levaram perigo ao gol de Kobel. Apenas dos pés do colombiano saíram três chances para ao menos abrir o placar. Nenhuma entrou.

Seguro defensivamente graças, principalmente, ao desempenho de Thiago Silva, que soube parar o centroavante guineano Guirassy, o time achou espaços quase sempre que procurou e, adiantado, se valeu da insegurança do Borussia para roubar a bola quando os alemães trocavam passes na defesa.

Foram dois ótimos tempos do Fluminense, que manteve a postura na etapa final e terminou o jogo com 14 finalizações, o dobro do Dortmund. A conclusão que talvez mais lamentem os jogadores foi a partir de contra-ataque que começou com Arias, passou pelos pés de Everaldo e terminou com chute fraco de Canobbio. Everaldo, sozinho à frente do goleiro, poderia ter feito coisa melhor.

Os cariocas deixaram o gramado certamente frustrados e lamentando o ponto somado porque, tivessem tido decisões mais inteligentes perto do gol, teriam vencido o adversário mais forte da chave.

Outros jogos do Super Mundial

Além de Fluminense x Borussia Dortmund, outros três jogos agitaram o Super Mundial de Clubes. Foram eles: River Plate 3x1 Urawa Reds, Ulsan Hyundai 0x1 Mamelodi Sundowns e Monterrey 1x1 Inter de Milão.

Nesta quarta-feira (18), a estreia de três gigantes marca o encerramento da primeira rodada da competição. Os jogos são os seguintes: Manchester City x Wydad Casablanca (13h), Real Madrid x Al-Hilal (16h), Pachuca x Red Bull Salzburg (19h) e Al-Ain x Juventude (22h). Todos os horários seguindo Brasília.