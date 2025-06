Mundial de Clubes: regulamento, grupos e tabela do maior Mundial de Clubes da Fifa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Competição nos Estados Unidos já serve como evento de teste para a Copa do Mundo do ano que vem. Primeiras partidas dos brasileiros são neste domingo

Maior novidade do calendário do futebol nos últimos anos, o repaginado Mundial de Clubes da Fifa começou neste sábado, nos Estados Unidos. Será o maior campeonato do gênero na história do futebol mundial. Pela primeira vez, contará com 32 times. A competição será realizada a cada quatro anos e os participantes estão divididos em oito grupos de quatro equipes cada.

Serão doze sedes espalhadas pelo país

Atlanta (estádio Mercedes-Benz)

Charlotte (estádio Bank of America)

Cincinnati (estádio TQL)

Los Angeles (estádio Rose Bowl)

Miami (estádio Hard Rock)

Nashville (estádio Geodis Park)

Nova York-New Jersey (estádio Metlife)

Orlando (estádio Camping World e estádio Inter&Co)

Filadélfia (Lincoln Financial Field)

Seattle (Lumen Field)

Washington D.C. (estádio Audi Field)

Representantes brasileiros no Mundial de Clubes

Dos times na competição, seis são representantes da Conmebol, cinco da Concacaf, quatro da AFC, doze da Uefa, um da OFC e quatro da CAF.

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

Botafogo

River Plate

Boca Juniors

Monterrey

Seattle Sounders

Los Angeles FC

Inter Miami

Pachuca

Al-Hilal

Urawa Red Diamonds

Al-Ain

Ulsan

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Borussia Dortmund

Bayern de Munique

Paris Saint Germain

Inter de Milão

Benfica

Porto

Atlético de Madri

Juventus

RB Salzburg

Auckland City

Wydad Casablanca

Mamelodi Sundowns

Espérancee

Al-Ahly

Premiação bilionária para os clubes

A Fifa distribuirá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,53 bilhões, pela cotação atual) em prêmios neste Mundial de Clubes. Caso o campeão seja um clube europeu, o time pode receber até R$ 713 milhões, dependendo dos resultados obtidos desde a fase de grupos.

Os valores das premiações da Fifa são calculados de acordo com ranking de critérios esportivos e comerciais estabelecidos pela entidade.

Os Mundiais dos últimos anos contavam com a participação de sete clubes, sendo os campeões de cada confederação e mais um time representante do país-sede. O torneio neste formato continuará sendo realizado anualmente, mas com o nome de Copa Intercontinental da Fifa.



Regulamento do Mundial de Clubes e grupos

Os times foram divididos em oito grupos de quatro times. Eles se enfrentam entre si dentro da chave. Os dois melhores de casa grupos se classificam para as oitavas de final.

A competição segue em fases eliminatórias até que seja conhecido o campeão.

Grupo A: Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras , Porto

, Porto Grupo B: Atlético Madrid, Botafogo , PSG, Seattle Sounders

, PSG, Seattle Sounders Grupo C: Auckland City, Bayern, Benfica, Boca Juniors

Grupo D: Chelsea, Espérance, Flamengo , León

, León Grupo E: Inter, Monterrey, River Plate, Urawa Reds

Grupo F: Borussia, Fluminense , Sundowns, Ulsan Hyundai

, Sundowns, Ulsan Hyundai Grupo G: Al Ain, Juventus, City, Wydad AC

Grupo H: Al-Hilal, Pachuca, Real Madrid, RB Salzburg

Fase de grupos - Rodada 1



Al Ahly x Bayern

Inter Miam x Auckland

PSG x Palmeiras

Atlético Madrid x Porto

Botafogo x Chelsea

Seattle x LAFC

Boca Juniors x Flamengo

Benfica x Flamengo

Fluminense x River

Borussia x Urawa Reds

Ulsan x Monterrey

Sundowns x Inter

City x Real Madri

Wydad x Al-Hilal

Pachuca x Al Ain

RB x Juventus



Fase de grupos - Rodada 2

Palmeiras x Inter

Al Ahly x Porto

Seattle x PSG

Atlético Madrid x Botafogo

Benfica x Flamengo

Auckland x Chelsea

León x Bayern

Espérance x Boca Juniors

Sundowns x Inter

Borussia x Urawa

Fluminense x River

Ulsan x Monterrey

Juventus x Real Madri

Wydad x Pachuca

RB x City

Al Hilal x Al Ain

Fase de grupos - Rodada 3