Flamengo estreia com vitória sobre Espérance na Copa do Mundo de Clubes

Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram os gols do clube carioca, nesta segunda-feira (16), no jogo válido pela primeira rodada do Grupo D

O Flamengo iniciou a participação na Copa do Mundo de Clubes da Fifa com uma vitória por 2x0 sobre o Espérance, da Tunísia, na noite desta segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Com a vitória, o clube carioca é o líder do Grupo D da competição com os mesmos três pontos do Chelsea, que, também nesta terça, superou o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, pelo mesmo placar.

O jogo

Diante de um adversário inferior tecnicamente, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís começou a construir sua vitória antes do intervalo. Logo aos 16 minutos o lateral Varela cruzou para Luiz Araújo, que escorou para o meio da área, onde o uruguaio Arrascaeta bateu de primeira para superar o goleiro Ben Said.

Com a vantagem o Rubro-Negro diminuiu a sua rotação e passou a controlar as ações mantendo a posse de bola. Após o intervalo o Flamengo voltou a se arriscar mais no ataque, e conseguiu ampliar aos 24 minutos, quando o estreante Jorginho tocou para Luiz Araújo, que bateu um bonito chute de curva.

O time carioca volta a entrar em ação pela competição na próxima sexta-feira (20), quando enfrenta o Chelsea, a partir das 15h (horário de Brasília).

Outros jogos desta segunda

Além do jogo do Flamengo, mais dois jogos agitaram a Copa do Mundo de Clubes da Fifa durante a segunda-feira (16). Foram eles: Chelsea 2x0 Los Angeles FC, ambos do grupo do Fla, e Boca Juniors 2x2 Benfica.

Fluminense estreia nesta terça

O Fluminense estreia nesta terça-feira (17) na competição às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York. Na sequência, enfrenta o Ulsan, no dia 21, às 19h, no mesmo local. O clube encerra a primeira fase diante do Mamelodi, no dia 25 de junho, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami.