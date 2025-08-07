Quando começa a Premier League? Confira data e onde assistir
Competição está prestes a começar e promete ser acirrada do início ao fim, com a presença de clubes estrelados, repletos de contratações impactantes
Principal liga nacional do futebol mundial, a Premier League é uma das competições que mais atrai os olhares dos fãs do esporte.
Os seis principais clubes do país, que formam o "Big Six", se reforçaram e prometem realizar uma grande competição.
Atual campeão do torneio, o Liverpool manteve a base comandada por Arne Slot, mas também contratou Wirtz e Frimpong, destaques do Bayer Leverkusen.
Os Reds buscam o bicampeonato, mas contarão com a concorrência de Chelsea, atual campeão mundial, Manchester United e Arsenal, reforçado pelo sueco Gyökeres, um dos maiores artilheiros do futebol atual.
Quando começa a Premier League?
A Premier League terá início no dia 15 de agosto (sexta-feira). Na estreia da competição, o Liverpool irá encarar o Bournemouth, em Anfield.
A primeira rodada da competição reserva, logo de cara, um clássico entre Manchester United e Arsenal. O confronto será no dia 17 de agosto, às 12h30.
Onde assistir a Premier League?
Todas as partidas da Premier League serão transmitidas pela ESPN (TV por assinatura), e pela plataforma de streaming Disney+.
O canal de TV aberta XSports, recém-lançado, também irá transmitir partidas esporádicas da competição.
Todos os jogos da primeira rodada da Premier League
15 de agosto (Sexta-feira)
- 16h00 – Liverpool x Bournemouth
16 de agosto (Sábado)
- 08h30 – Aston Villa x Newcastle
- 11h00 – Brighton x Fulham
- 11h00 – Nottingham Forest x Brentford
- 11h00 – Sunderland x West Ham
- 11h00 – Tottenham x Burnley
- 13h30 – Wolves x Manchester City
17 de agosto (Domingo)
- 10h00 – Chelsea x Crystal Palace
- 12h30 – Manchester United x Arsenal
18 de agosto (Segunda-feira)
- 17h00 – Leeds United x Everton