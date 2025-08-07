Quando começa a Premier League? Confira data e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição está prestes a começar e promete ser acirrada do início ao fim, com a presença de clubes estrelados, repletos de contratações impactantes

Principal liga nacional do futebol mundial, a Premier League é uma das competições que mais atrai os olhares dos fãs do esporte.

Os seis principais clubes do país, que formam o "Big Six", se reforçaram e prometem realizar uma grande competição.

Atual campeão do torneio, o Liverpool manteve a base comandada por Arne Slot, mas também contratou Wirtz e Frimpong, destaques do Bayer Leverkusen.

Os Reds buscam o bicampeonato, mas contarão com a concorrência de Chelsea, atual campeão mundial, Manchester United e Arsenal, reforçado pelo sueco Gyökeres, um dos maiores artilheiros do futebol atual.

Quando começa a Premier League?

A Premier League terá início no dia 15 de agosto (sexta-feira). Na estreia da competição, o Liverpool irá encarar o Bournemouth, em Anfield.

A primeira rodada da competição reserva, logo de cara, um clássico entre Manchester United e Arsenal. O confronto será no dia 17 de agosto, às 12h30.

Onde assistir a Premier League?

Todas as partidas da Premier League serão transmitidas pela ESPN (TV por assinatura), e pela plataforma de streaming Disney+.

O canal de TV aberta XSports, recém-lançado, também irá transmitir partidas esporádicas da competição.

Todos os jogos da primeira rodada da Premier League

15 de agosto (Sexta-feira)



16h00 – Liverpool x Bournemouth

16 de agosto (Sábado)



08h30 – Aston Villa x Newcastle

11h00 – Brighton x Fulham

11h00 – Nottingham Forest x Brentford

11h00 – Sunderland x West Ham

11h00 – Tottenham x Burnley

13h30 – Wolves x Manchester City

17 de agosto (Domingo)



10h00 – Chelsea x Crystal Palace

12h30 – Manchester United x Arsenal

18 de agosto (Segunda-feira)

