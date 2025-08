Contratação mais cara da história do Manchester City recebe proposta para deixar o clube, diz jornalista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe busca empréstimo de uma temporada, mas o Manchester City prefere venda definitiva, sem descartar a opção de empréstimo do jogador.

Segundo o jornalista esportivo Fabrizio Romano, o Everton apresentou uma proposta oficial ao Manchester City para contratar o meia-atacante Jack Grealish.

O clube tenta viabilizar a negociação por meio de um empréstimo de uma temporada, enquanto a preferência do City é por uma venda em definitivo, embora a possibilidade de cessão temporária não esteja totalmente descartada.

Contratado por 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 700 milhões) junto ao Aston Villa em 2021, Grealish continua sendo a contratação mais cara da história do Manchester City. O jogador de 29 anos tem contrato com o clube até 2027, mas está na lista de atletas negociáveis.

Vale lembrar que o inglês sequer foi relacionado pelo técnico Pep Guardiola para o último Mundial de Clubes.

Números de Grealish no Manchester City

Jack Grealish soma 157 jogos, 17 gols e 23 assistências com a camisa do Manchester City entre 2021 e 2025. Na Premier League, ele participou de 94 partidas, com 12 gols e 12 assistências.

Em 2024/25, ele entrou em campo 32 vezes, registrando três gols e cinco assistências.