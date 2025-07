Show azul em Nova Jersey: Chelsea bate PSG e conquista primeiro grande Mundial de Clubes da FIFA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em uma atuação impecável no MetLife Stadium, em New Jersey, o time inglês não deu chances aos franceses, aplicando um 3 a 0 com direito a 'olé'

Com Gols de Palmer e João Pedro, Ingleses Desbancam Favoritos e Erguem a Taça com Autoridade

O Chelsea reescreveu a história do Mundial de Clubes neste domingo, 13 de julho, ao desbancar o badalado Paris Saint-Germain e se consagrar como o primeiro campeão da nova versão estendida do torneio da FIFA.

Em uma atuação impecável no MetLife Stadium, em New Jersey, o time inglês não deu chances aos franceses, aplicando um convincente 3 a 0 com direito a 'olé' da torcida. Os gols, verdadeiras obras de arte, foram marcados por Cole Palmer, duas vezes, e pelo talentoso brasileiro João Pedro, garantindo um triunfo incontestável diante de mais de 80 mil torcedores.

Redenção e domínio tático

A vitória não apenas coroa o Chelsea como o pioneiro nesta nova era do Mundial, mas também serve como uma redenção para o técnico italiano Enzo Maresca.

Pressionado a entregar resultados após os bilionários investimentos do clube – que ultrapassaram R$ 1 bilhão em reforços na última temporada –, Maresca agora adiciona a taça do Mundial à já conquistada Conference League.

A campanha do Chelsea no torneio foi quase perfeita, registrando apenas um revés para o Flamengo e eliminando gigantes como Benfica, Palmeiras e Fluminense no caminho até a final.



A chave para o sucesso esteve na eficiência e competência inegáveis do Chelsea. A equipe demonstrou um domínio tático impressionante, sendo a primeira a balançar as redes do PSG três vezes em um único jogo, algo que não acontecia em mais de dois meses e que o time francês só havia sofrido uma vez em seis partidas anteriores neste Mundial.

A estratégia, que incluiu a ousada escalação de Reece James no meio-campo e uma intensa pressão na saída de bola adversária, lembrou a abordagem do Botafogo, único algoz anterior do PSG, mas com a clara vantagem da qualidade individual superior dos jogadores londrinos.

Palmer e João Pedro brilham intensamente

O protagonista do show inglês no primeiro tempo foi Cole Palmer, o meia-atacante canhoto de 23 anos que viveu uma tarde de glória. Em 45 minutos de futebol perfeito, o Chelsea exibiu disciplina tática para conter o forte jogo coletivo do PSG e soube explorar as brechas deixadas, especialmente no lado esquerdo da defesa francesa, onde Nuno Mendes teve um desempenho infeliz.

Das cinco finalizações inglesas na etapa inicial, três terminaram em gol, e Palmer foi responsável por dois deles, com chutes rasteiros e precisos de canhota no mesmo canto.

O brasileiro João Pedro, por sua vez, precisou de apenas dois jogos para se tornar um dos nomes mais comentados do Mundial. Seu gol, o terceiro do Chelsea, foi um exemplo de frieza e categoria, ao encobrir o goleiro Donnarumma após um lançamento milimétrico de Palmer.

A performance do atacante, revelado pelo Fluminense, certamente não passou despercebida. O próprio Carlo Ancelotti, presente no estádio, teria se encantado com o jogador, o que sinaliza uma possível convocação para as próximas partidas da seleção brasileira em setembro, contra Chile e Bolívia.

O domínio do Chelsea foi tão avassalador que a torcida entoou "olé" já aos 10 minutos do segundo tempo, em uma etapa onde a defesa inglesa se mostrou inabalável.

Nem mesmo todas as substituições de Luis Enrique foram capazes de alterar o cenário, diante da frieza e do controle dos novos campeões mundiais.

Em meio à frustração, o português João Neves foi expulso após uma provocação. Apesar da derrota na final, o PSG encerra a melhor temporada de sua história, com os títulos da Supercopa da França, Campeonato Francês, Copa da França e a inédita conquista da Champions League.

FICHA TÉCNICA:

CHELSEA 3 X 0 PARIS SAINT-GERMAIN