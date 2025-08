Champions League 2025/26: lista completa dos times classificados para a competição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A temporada 2025/26 da UEFA Champions League contará com 82 equipes (playoffs + fase da liga). Desse total, 29 clubes já estão classificados diretamente para a nova fase de liga, que substitui a antiga fase de grupos.

Países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Turquia, Grécia e Tchéquia terão representantes confirmados nesta etapa principal.

As outras 53 equipes disputarão as fases preliminares, com início marcado para o dia 17 de junho. Já a fase de liga, com 36 clubes, começa em 16 de setembro.

A edição 2025/26 será disputada ao longo de mais de 11 meses, com a grande final marcada para o dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria.

Equipes classificadas para a fase de liga da. Champions League 2025/26

Alemanha

Bayern de Munique (campeão do Campeonato Alemão)

Bayer Leverkusen (vice-campeão do Campeonato Alemão)

Eintracht Frankfurt (3º colocado do Campeonato Alemão)

Borussia Dortmund (4º colocado do Campeonato Alemão)

Bélgica

Union Saint-Gilloise (campeão do Campeonato Belga)

Espanha

Barcelona (campeão do Campeonato Espanhol)

Real Madrid (vice-campeão do Campeonato Espanhol)

Atlético de Madrid (3º colocado do Campeonato Espanhol)

Athletic Bilbao (4º colocado do Campeonato Espanhol)

Villarreal (5º colocado do Campeonato Espanhol)

França

Paris Saint-Germain (campeão do Campeonato Francês)

Olympique de Marselha (vice-campeão do Campeonato Francês)

Monaco (3º colocado do Campeonato Francês)

Grécia

Olympiacos (campeão do Campeonato Grego)

Inglaterra

Liverpool (campeão do Campeonato Inglês)

Arsenal (vice-campeão do Campeonato Inglês)

Manchester City (3º colocado do Campeonato Inglês)

Chelsea (4º colocado do Campeonato Inglês)

Newcastle (5º colocado do Campeonato Inglês)

Tottenham (campeão da Europa League)

Itália

Napoli (campeão do Campeonato Italiano)

Inter de Milão (campeão do Campeonato Italiano)

Atalanta (3ª colocada do Campeonato Italiano)

Juventus (4ª colocado do Campeonato Italiano)

Países Baixos

PSV (campeão do Campeonato Neerlandês)

Ajax (vice-campeão do Campeonato Neerlandês)

Portugal

Sporting (campeão do Campeonato Português)

Tchéquia

Slavia Praga (campeão do Campeonato da Tchéquia)

Turquia

Galatasaray (campeão do Campeonato Turco)

Times classificados para a fase de playoffs da Champions

Quarta fase dos playoffs

Basel (campeão do Campeonato Suíço)

Bodo/Glint (campeão do Campeonato Norueguês)

Celtic (campeão do Campeonato Escocês)

Sturm Graz (campeão do Campeonato Austríaco)

Terceira fase dos playoffs

Benfica (vice-campeão do Campeonato Português)

Club Brugge (vice-campeão do Campeonato Belga)

Fenerbahce (vice-campeão do Campeonato Turco)

Feyenoord (3º colocado do Campeonato Neerlandês)

Nice (4º colocado do Campeonato Francês)

Segunda fase dos playoffs

Brann (vice-campeão do Campeonato Norueguês)

Copenhagen (campeão do Campeonato Dinamarquês)

Estrela Vermelha (campeão do Campeonato Sérvio)

Dínamo de Kiev (campeão do Campeonato Ucraniano)

Ferencvaros (campeão do Campeonato da Hungria)

Lech Poznan (campeão do Campeonato Polonês)

Maccabi Tel Aviv (campeão do Campeonato de Israel)

Pafos (campeão do Campeonato do Chipre)

Panathinaikos (vice-campeão do Campeonato Grego)

Qarabag (campeão do Campeonato do Azerbaijão)

Rangers (vice-campeão do Campeonato Escocês)

Rijeka (campeão do Campeonato Croata)

Servette (vice-campeão do Campeonato Suíço)

Slovan Bratislava (campeão do Campeonato da Eslováquia)

Viktoria Plzen (vice-campeão do Campeonato da Tchéquia)

Primeira fase dos playoffs