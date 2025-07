Bola de Ouro: todos os brasileiros que já conquistaram o prêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Bola de Ouro (Ballon d’Or) é um prêmio anual criado em 1956 pela revista France Football, que escolhe o melhor futebolista do mundo com base no voto de jornalistas esportivos de diversas nações.

Originalmente restrito a europeus, passou a contemplar jogadores de qualquer nacionalidade. Ao longo dos anos, tornou-se o mais cobiçado troféu individual do futebol, marcando a conquista dos maiores craques de cada geração.

Ronaldo Fenômeno já venceu a Bola de Ouro duas vezes - Reprodução/Twitter

Brasileiros na Bola de Ouro

Desde 1997, apenas quatro brasileiros levantaram a Bola de Ouro: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

Ronaldo foi o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio sob o novo regulamento, conquistando duas vezes: em 1997 (aos 21 anos, o mais jovem vencedor até então) e em 2002.

Rivaldo brilhou em 1999, após temporada memorável pelo Barcelona e pela seleção brasileira.

Ronaldinho encantou o mundo em 2005 com seu estilo irreverente e genial, sendo reconhecido como o terceiro brasileiro a conquistar a Bola de Ouro.

Kaká foi o último brasileiro a vencer, em 2007, depois de liderar o Milan em uma campanha vitoriosa na Liga dos Campeões.

Em 2025, Raphinha desponta como o principal nome nacional na disputa, com números impressionantes, liderança decisiva e uma temporada com potencial de títulos.

Raphinha em 2025

Fez 34 gols e 24 assistências em 54 partidas , sendo diretamente envolvido em cerca de um terço dos gols do Barça na temporada;