Guardiola anuncia pausa na carreira após deixar o Manchester City

Desde 2016 no Manchester City, treinador espanhol tem contrato com gigante inglês por mais duas temporadas antes de dar início a "período sabático"

Aos 54 anos de idade, o treinador espanhol Pep Guardiola anunciou que fará uma pausa na carreira após o fim do seu contrato com o Manchester City, clube que comanda desde 2016 e com quem tem vínculo até julho de 2027.

A confirmação foi dada pelo próprio Guardiola em entrevista à revista espanhola GQ nesta segunda-feira (28).

“Eu sei que depois dessa fase com o City eu vou parar, isso é certo, está decidido, mais que decidido. “Não sei quanto tempo vou ficar, um ano, dois anos, três anos, cinco, dez, quinze, não sei. Mas vou parar depois dessa fase com o City, porque preciso parar e focar em mim, no meu corpo”, disse.

Ex-jogador da seleção espanhola, Guardiola começou sua carreira de treinador no time B do Barcelona, clube o qual defendeu dentro de campo, em 2007.

De lá pra cá, construiu uma carreira sólida e se transformou num dos nomes de maior respeito e prestígio, sendo considerado por muitos, o maior treinador de todos os tempos.

Além do Barcelona e do Manchester City, Guardiola foi treinador também do Bayern de Munique. Somados os três clube, o espanhol conquistou 39 títulos, sendo três Champions League e três Mundiais de Clubes, além de 12 títulos de Liga.

Com a notícia, Guardiola esfria os anseios de torcedores de seleções, desafio que o treinador já disse ter vontade de enfrentar, além do próprio Barcelona e outros clubes no mundo.