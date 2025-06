Mundial de Clubes: Hora e onde assistir jogos de hoje dos grupos G e H

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Destaques do Grupo G: Juventus em vantagem e City em busca da liderança

Juventus x Wydad Casablanca

O dia começa com o confronto entre Juventus e Wydad Casablanca, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. A equipe italiana vem de uma estreia dominante, goleando o Al-Ain por 5 a 0, e busca nova vitória para consolidar sua posição.

Já o time marroquino, que perdeu por 2 a 0 para o Manchester City na primeira rodada, precisa surpreender para manter suas chances no torneio.

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Horário: 13h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

Manchester City x Al-Ain

Fechando a rodada do Grupo G, o favorito Manchester City enfrenta o Al-Ain às 22h (de Brasília), em Atlanta. O time de Pep Guardiola venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia, mesmo sem uma performance brilhante, e terá a ausência confirmada de Mateo Kovacic, que passou por cirurgia.

O Al-Ain, após uma derrota por 5 a 0 para a Juventus, não tem desfalques e tentará evitar outra goleada.

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Horário: 22h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

Confrontos chave no Grupo H: Real Madrid e RB Salzburg brigam por posicionamento

Real Madrid x Pachuca

Em busca da primeira vitória no torneio, o Real Madrid enfrenta o Pachuca, do México, às 16h (de Brasília), em Charlotte. O Real empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal na estreia e precisa do triunfo para não se complicar na fase de grupos.

O Pachuca, por sua vez, foi derrotado por 2 a 1 pelo RB Salzburg e aposta suas últimas fichas contra o gigante espanhol. Vale lembrar que Pachuca e Real Madrid decidiram a Copa Intercontinental da FIFA em 2024, com vitória merengue por 3 a 0.

Local: Bank of America Stadium, Charlotte

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

RB Salzburg x Al-Hilal

O outro jogo do Grupo H ocorre às 19h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, com o RB Salzburg desafiando o Al-Hilal. O time europeu vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Pachuca, em jogo que foi paralisado por uma hora devido a uma tempestade.

O jovem artilheiro Oscar Gloukh, de 21 anos, está confirmado para o Salzburg. O Al-Hilal, que empatou com o Real Madrid, busca parar mais uma equipe europeia, mas terá o desfalque do meio-campista Musab Al-Juwawym, que sofreu traumatismo no joelho.