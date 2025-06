Flamengo vira sobre o Chelsea, ouve 'olé' na Filadélfia e fica perto das oitavas do Mundial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar do susto no 1º tempo, o time do técnico Filipe Luís conseguiu reagir no 2º tempo e encaminhou a classificação para as oitavas de final

Foram necessários três minutos para o Flamengo mudar a história do jogo mais difícil na fase de grupos do Mundial de Clubes e vencer de virada o Chelsea nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os cariocas resolveram com paciência uma partida que poderia ser complicada e terminaram colocando o rival inglês na roda e ouvindo "olé" das arquibancadas, tomadas por rubro-negros.

O triunfo por 3 a 1 é mais um resultado favorável aos sul-americanos, que não perderam um jogo sequer na competição, e a prova de que não existe abismo algum entre brasileiros e rivais da Europa, sejam medianos ou da elite.

A vitória deixa o Flamengo muito perto das oitavas de final. São seis pontos, isto é, 100% de aproveitamento na competição, e a liderança assegurada do Grupo D. O Chelsea é o segundo, com três Los Angeles FC e Espérance, os outros integrantes da chave.

O duelo na Filadélfia foi mais um que mostrou domínio de um brasileiro sobre uma equipe europeia, sobretudo na segunda etapa Mesmo quando perdia por 1 a 0 após gol de Pedro Neto, resultante de falha do lateral Wesley, o Flamengo era melhor, não se desesperou e colocou a bola no chão até encontrar o gol de empate e outros dois depois.

O mediano Chelsea, sem grande repertório ofensivo e sem zagueiros confiáveis, não teve calma nem bola para segurar o Flamengo, ainda que tinha aberto cedo o placar.

A impressão que dava era que o gol do time carioca sairia a qualquer minuto. E saiu depois que Bruno Henrique deixou o banco de reservas. Foi do predestinado atacante o gol de empate, aos 16. Feito o primeiro, a ansiedade sumiu e a equipe deslanchou.

Fez o segundo, com Danilo, três minutos depois, e definiu o triunfo depois que passou a ter um jogador a mais por causa da expulsão do atacante Nicolas Jackson. Sobrando em campo, os cariocas foram às redes com o jovem Wallace Yan no fim para o delírio dos rubro-negros, em maioria no estádio, gritando olé no final.

O Flamengo viaja a Orlando, na Flórida, para fechar a fase de grupos contra o Los Angeles FC. O jogo será na próxima terça, às 22h (de Brasília). No mesmo dia e horária, o Chelsea encara o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.

Fluminense em ação

O Fluminense encara o Ulsan HD pela segunda rodada do Mundial de Clubes, neste sábado (21), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O empate contra o Borussia Dortmund na estreia, considerado o jogo mais difícil da chave, eleva as expectativas para o duelo contra os sul-coreanos

O que também anima os torcedores tricolores são os possíveis retornos ao time titular. Renato Gaúcho pode contar com Germán Cano, que entrou por 20 minutos diante dos alemães.

Neste sábado (21), completam a rodada: Mamelodi x Dortmund (13h), Inter de Milão x Urawa Reds (16h) e River Plate x Monterrey (22h). Todos os jogos no horário de Brasília.

Outros jogos

Ainda nesta sexta-feira (20), além de Flamengo x Chelsea, outros três jogos agitaram o Super Mundial. Foram eles: Benfica 6x0 Auckland City, Los Angeles 0x1 Espérance e Bayern de Munique 2x1 Boca Juniors.