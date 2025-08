Liverpool anuncia novos uniformes e numeração oficial para a temporada 2025/26; veja imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após cinco temporadas vestindo a marca americana Nike, gigante inglês firma parceria de 10 anos com a alemã Adidas; veja as imagens

O Liverpool anunciou oficialmente os seus novos uniformes para a temporada 2025/26 na manhã desta sexta-feira (1).

Com o contrato encerrado com a Nike, com a qual disputou os jogos de pré-temporada até aqui, encerrados o último dia 31, os Reds agora vestem a marca alemã Adidas, num contrato válido por 10 temporadas e que, segundo a imprensa britânica, estipula um valor de 60 milhões de libras (R$ 447 milhões) por temporada.

O primeiro uniforme é predominantemente vermelho, em um tom mais escuro que o utilizado na última temporada e se assemelha bastante ao utilizado pelo clube na temporada 2006/07, marcada pelo grande desempenho do atacante espanhol Fernando Torres.

O segundo uniforme, por sua vez, será branco com detalhes em vermelho e preto com um visual retrô que traz um escudo inédito do time, com o tradicional "Liverbird" dentro de um escudo vermelo.

O terceiro uniforme não foi oficialmente apresentado, mas, segundo vazamentos, que acertaram os dois outros modelos, ele será verde com detalhes em branco.

Liverpool anuncia nova numeração para a temporada 2025/26

Além dos novos uniformes, o clube divulgou a numeração oficial para a próxima temporada, o que inclui os novos reforços, que durante os jogos na Ásia utilizaram outra numeração.

Florian Wirtz herda a camisa 7 deixada vaga por Luis Díaz, novo reforço do Bayern de Munique, enquanto o lateral-esquerdo Milos Kerkez utilizará a 6.

O lateral-direto Jeremie Frimpong usará a 30, enquanto que o atacante Hugo Ekitike e o goleiro Giorgi Mamardashvili vestirão, respectivamente, a 22 e a 25.