Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA

A equipe francesa é a atual campeã da Champions League e continua sendo favorita ao título, enquanto os Spurs conquistaram a última Liga Europa.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 14:30
Dembelé comemorando gol mostrando o escudo do PSG
Dembelé comemorando gol mostrando o escudo do PSG - Instagram/PSG

Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, e Tottenham, campeão da Liga Europa, duelam nesta quarta-feira (13), em Udine, na Itália, pela taça da Supercopa da Uefa.

O jogo será disputado no Estádio Friul, casa da Udinese, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

O PSG entra como favorito, sendo o atual campeão da Champions League. Apesar da derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea, o time manteve a base e reforçou apenas com o goleiro Lucas Chevalier e o zagueiro Zabarnyi.

O Tottenham chega com muitas mudanças, incluindo novo treinador, Thomas Frank, e reforços no ataque e na defesa.

Após pré-temporada mista, com vitórias sobre Arsenal e empate com Newcastle, os Spurs sofreram goleada do Bayern de Munique por 4 a 0 no último teste.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto entre PSG e Tottenham será transmitido pelo SBT, TNT Sports e pelo streaming Max.

Para assistir ao vivo, online e gratuitamente, basta acessar o site ou o aplicativo do +SBT.

Segue um passo a passo simples para assistir pelo +SBT:

Acesse o site ou baixe o aplicativo

  • Pelo navegador, vá para www.sbt.com.br/maisSBT
  • Ou baixe o aplicativo +SBT na App Store (iOS) ou Google Play (Android).

Crie uma conta ou faça login

  • Se já tiver cadastro, apenas faça login.
  • Caso não tenha, registre-se rapidamente com e-mail ou redes sociais.

Procure pela transmissão ao vivo

  • No site ou app, clique em “AO VIVO” ou use a barra de busca para encontrar o jogo PSG x Tottenham.

Inicie a transmissão

  • Clique no vídeo da partida e aguarde alguns segundos para o streaming carregar.

Ficha de jogo

  • Data: 13 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Friul, em Udine (Itália)
  • Onde assistir: SBT, TNT Sports e Max (streaming)

Prováveis escalações

PSG

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Tottenham

Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.

