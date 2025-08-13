Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA
A equipe francesa é a atual campeã da Champions League e continua sendo favorita ao título, enquanto os Spurs conquistaram a última Liga Europa.
Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, e Tottenham, campeão da Liga Europa, duelam nesta quarta-feira (13), em Udine, na Itália, pela taça da Supercopa da Uefa.
O jogo será disputado no Estádio Friul, casa da Udinese, a partir das 16h (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
O PSG entra como favorito, sendo o atual campeão da Champions League. Apesar da derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea, o time manteve a base e reforçou apenas com o goleiro Lucas Chevalier e o zagueiro Zabarnyi.
O Tottenham chega com muitas mudanças, incluindo novo treinador, Thomas Frank, e reforços no ataque e na defesa.
Após pré-temporada mista, com vitórias sobre Arsenal e empate com Newcastle, os Spurs sofreram goleada do Bayern de Munique por 4 a 0 no último teste.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O confronto entre PSG e Tottenham será transmitido pelo SBT, TNT Sports e pelo streaming Max.
Para assistir ao vivo, online e gratuitamente, basta acessar o site ou o aplicativo do +SBT.
Segue um passo a passo simples para assistir pelo +SBT:
Acesse o site ou baixe o aplicativo
- Pelo navegador, vá para www.sbt.com.br/maisSBT
- Ou baixe o aplicativo +SBT na App Store (iOS) ou Google Play (Android).
Crie uma conta ou faça login
- Se já tiver cadastro, apenas faça login.
- Caso não tenha, registre-se rapidamente com e-mail ou redes sociais.
Procure pela transmissão ao vivo
- No site ou app, clique em “AO VIVO” ou use a barra de busca para encontrar o jogo PSG x Tottenham.
Inicie a transmissão
- Clique no vídeo da partida e aguarde alguns segundos para o streaming carregar.
Ficha de jogo
- Data: 13 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Friul, em Udine (Itália)
- Onde assistir: SBT, TNT Sports e Max (streaming)
Prováveis escalações
PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.
Tottenham
Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.