Programação da TV, 13.08: Final da Supercopa entre PSG X Tottenham
Final da Supercopa entre PSG (FRA) X Tottenham (ING) será transmitida pelo SBT. Confira a programação completa dos programas e jogos
TV Jornal/SBT 2
04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – Bom Dia Esperança
07:35 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:15 – Turma do Barra
13:45 – Maria do Bairro
14:45 – Casos de Família
15:45 – Final Supercopa: PSG (FRA) X Tottenham (ING)
18:15 – A Caverna Encantada
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
22:30 – Programa do Ratinho
23:30 – Arena SBT
00:45 – The Noite
01:45 – Operação Mesquita
02:15 – SBT Podnight
03:00 – SBT Notícias
TV Tribuna/Band 4
05:00 – Jantar o Quê
05:45 – Oração do Dia Com Profeta Vinícius Iracet
06:00 – Igreja das Nações
06:45 – Jornal Bandnews
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
13:50 – Hora da Treta
14:10 – Bem Você
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Café Com Aroma de Mulher
21:25 – Show da Fé
22:20 – Perrengue do Dia
22:30 – Melhor da Noite
00:00 – Jornal da Noite
01:00 – Esporte Total
01:55 – Fórmula Band
02:40 – +Info
03:00 – Jornal da Band (R)
REDE TV/CANAL 6
05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Fica Com a Agente
11:30 – Bola na Rede
12:50 – Elas Em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:00 – Loterias Caixa
20:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
21:30 – Hipercap Brasil
22:45 – SuperPop
00:00 – Companhia Certa
00:30 – Leitura Dinâmica
01:00 – Jogo Na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV Guararapes/Record 9
06:30 – Balanço Geral PE
08:30 – Fala Brasil
09:35 – Hoje em Dia
11:50 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – O Rico e Lázaro
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:15 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Paulo, O Apóstolo
22:00 – Reis
22:45 – Patrulha das Fronteiras
23:45 – Chicago P. D.
00:35 – Jornal da Record
00:45 – Programação IURD
TVU/TV Brasil 11
06:00 – Univerciência
06:30 – Rural Produtivo
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Estádio 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Vem Ver
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Stadium
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Um Milagre
21:00 – Sessão de Cinema: Já Sinto Saudades
21:30 – Nossos Biomas
23:00 – Trilha de Letras
23:30 – Sem Censura
01:30 – Um Milagre
02:30 – Trilha de Letras
03:00 – Sessão de Cinema: Já Sinto Saudades
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV Globo 13
04:00 – Hora Um
06:00 – Bom Dia Pernambuco
08:30 – Bom Dia Brasil
09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – História de Amor
15:25 – Sessão da Tarde: Um Tio Quase Perfeito 2
17:00 – A Viagem
18:05 – Êta Mundo Melhor
18:45 – NE2
19:15 – Dona de Mim
20:00 – Jornal Nacional
20:30 – Vale Tudo
21:15 – Copa Conmebol Libertadores: Flamengo x Internacional
23:30 – Segue o Jogo
23:45 – Avisa Lá Que Eu Vou
00:30 – Jornal da Globo
01:20 – Conversa Com Bial
02:00 – Dona de Mim (R)
02:40 – Comédia Na Madrugada I
03:25 – Comédia Na Madrugada II