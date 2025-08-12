Resumo das novelas, 13.08: Maria aceita pedido de Vladimir na novela 'Maria do Bairro'
Maria aceita o pedido de namoro de Vladimir e deixa Fernando desiludido. Soraya e Kalista fazem planos contra Maria. Confira a programação completa
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria afirma que foi armada por Soraya e Carlota. Vitória confronta Soraya, mas diz confiar em Maria. Fernando tranquiliza Maria. Soraya tenta convencer Vitória a demitir Maria, alegando que ela é amante de Luís Fernando. Ele convida Maria para viajar ao Brasil. Durante o almoço, Soraya insinua que será uma lua de mel. Maria diz a Lupe que seu amor por Luís Fernando é impossível. Ele pede permissão para que ela viaje. Soraya promete não dar o divórcio. Luís Fernando insiste em seu amor. Maria se diz desiludida e aceita o pedido de namoro de Vladimir. Vitória pede que ela não viaje. Soraya e Kalista planejam envenenar Maria. Maria revela a Luís Fernando que está com Vladimir.
(18h15) A Caverna Encantada
Betina acusa Thomas de ter arruinado a vida dela, de Cristina e até de Moisés. Gabriel e Pilar tentam convencer Norma de que César e Elisa não deveriam morar na biblioteca. Elisa acusa Pilar de inveja e de querer acabar com seu relacionamento. Para decidir quem ficará com a biblioteca, Norma propõe desafios entre os casais. Felipe organiza uma festa no colégio, e durante o evento, Pedro mostra uma foto secreta para Isadora, revelando que uma antiga integrante chamada Ana Lúcia foi uma Luíses Os demais membros ficam revoltados com a exposição de um segredo. Goma mostra a aliança para Fafá que comprou para Norma, mas ela cai no chão; ao pegá-la, Norma vê a cena e pensa que ele está pedindo Fafá em casamento.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Valeria encontra em Nicolás a confiança necessária para explicar por que se recusa a mudar o cabelo. Ao ver a performance de Valeria diante das câmeras, Artur decide se apropriar dela e fotografá-la como só ele sabe. Artur convida Saúl para jantar em sua casa e Paula se surpreende, com medo de que ele revele o passado que compartilharam. Luis avisa os filhos sobre sua decisão de fazer mudanças em sua vida para lhes ensinar uma lição.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Sebastião não quer que Fernando herde o montante do testamento de Otávio. Lúcia solicita aumento a Olga para mantê-la por perto e em silêncio. Carlos Mário se recusa a ajudar o sócio com o contêiner. Margarida pede uma nova chance a Leonidas. O marido de Lúcia identifica que o café exportado é de baixa qualidade. Gaivota se oferece para trabalhar no povoado.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
No palácio, Agripina tenta uma aproximação suspeita. Acordado no meio da noite, Paulo é surpreendido com um visitante e más notícias.
(22h) Reis
Bateseba perde o fôlego diante de um encontro surpresa. Uma solução estratégica chega aos ouvidos de Davi, que decide adiantar os planos e lança desafio aos seus homens.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.
(19h15) Dona de Mim
Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.
(20h30) Vale Tudo
Poliana e Raquel confrontam Odete. Walter informa Olavo e César que vai embora, e César se interessa pela situação. Aldeíde mente ao dizer a Poliana que terminou com André. César visita Odete no hotel, alegando entregar vídeos de Walter. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu. Celina fica desesperada com o sumiço da sobrinha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha, bêbada, na rua.