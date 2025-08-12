fechar
Transmissão América de Cali x Fluminense ao vivo, online e grátis: onde assistir

Quem vencer este confronto e avançar enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do duelo entre Central Córdoba e Lanús, ambos da Argentina

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 19:00
Time do Fluminense entrando em campo
Time do Fluminense entrando em campo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis

 A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.

1. Pelo canal SBT Sports no YouTube

  • Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.
  • Na busca, digite “SBT Sports”.
  • Entre no canal oficial e procure pela transmissão ao vivo do jogo. Geralmente o link aparece no topo durante a partida.
  • Clique no vídeo ao vivo para assistir gratuitamente.

2. Pelo streaming +SBT

  • Acesse o site ou baixe o app +SBT no seu celular ou smart TV.
  • Faça um cadastro gratuito, se necessário.
  • Procure a seção de transmissões ao vivo ou eventos esportivos.
  • Encontre o jogo na programação e assista gratuitamente.

Ficha de jogo

  • Data: terça-feira, 12 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL
  • Onde assistir: SBT e Paramount +

Prováveis escalações

América de Cali

Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.

