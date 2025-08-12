Transmissão América de Cali x Fluminense ao vivo, online e grátis: onde assistir
Quem vencer este confronto e avançar enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do duelo entre Central Córdoba e Lanús, ambos da Argentina
América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.
1. Pelo canal SBT Sports no YouTube
- Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.
- Na busca, digite “SBT Sports”.
- Entre no canal oficial e procure pela transmissão ao vivo do jogo. Geralmente o link aparece no topo durante a partida.
- Clique no vídeo ao vivo para assistir gratuitamente.
2. Pelo streaming +SBT
- Acesse o site ou baixe o app +SBT no seu celular ou smart TV.
- Faça um cadastro gratuito, se necessário.
- Procure a seção de transmissões ao vivo ou eventos esportivos.
- Encontre o jogo na programação e assista gratuitamente.
Ficha de jogo
- Data: terça-feira, 12 de agosto de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL
- Onde assistir: SBT e Paramount +
Prováveis escalações
América de Cali
Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.