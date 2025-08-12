Programação SBT hoje (12/08/25): América de Cali x Fluminense? Veja qual jogo da Copa Sul-Americana exibe
Se você é fã de futebol e quer saber o jogo da competição será transmitido com exclusividade na televisão aberta, você veio ao lugar certo
Para a alegria dos torcedores, a Copa Sul-Americana 2025 está de volta! Nesta terça (12/08), começam os jogos de ida das oitavas de final, com transmissão do SBT para todo o Brasil.
O outro clube brasileiro na disputa é o Atlético-MG. O Galo enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina, em busca de vaga nas quartas de final. As partidas de volta serão na próxima semana.
A emissora vai exibir, com exclusividade na televisão aberta, a partir das 21h15 (horário de Brasília), o confronto entre América de Cali e Fluminense. A narração é de Tiago Leifert.
Programação do SBT hoje (12/08/25)
Confira a grade completa para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.
Narração alternativa no YouTube
Os internautas também podem acompanha as imagens da partida de graça no YouTube do SBT Sports. Essa opção conta com a narração alternativa de Diguinho Coruja (veja aqui).
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h00 - Programação Local
- 13h45 - Maria do Bairro
- 14h45 - Casos de Família
- 15h45 - Fofocalizando
- 17h00 - A Caverna Encantada
- 18h00 - Chaves
- 18h30 - Programação Local
- 19h45 - SBT Brasil
- 20h30 - As Filhas da Senhora Garcia
- 21h15 - Copa Sul-Americana (Pré-jogo)
- 21h30 - América de Cali (COL) x Fluminense
- 23h15 - Programa do Ratinho
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT PodNight (PodCMais)
- 02h30 - SBT Notícias