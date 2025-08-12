Programação SBT hoje (12/08/25): América de Cali x Fluminense? Veja qual jogo da Copa Sul-Americana exibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você é fã de futebol e quer saber o jogo da competição será transmitido com exclusividade na televisão aberta, você veio ao lugar certo

Para a alegria dos torcedores, a Copa Sul-Americana 2025 está de volta! Nesta terça (12/08), começam os jogos de ida das oitavas de final, com transmissão do SBT para todo o Brasil.

O outro clube brasileiro na disputa é o Atlético-MG. O Galo enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina, em busca de vaga nas quartas de final. As partidas de volta serão na próxima semana.

A emissora vai exibir, com exclusividade na televisão aberta, a partir das 21h15 (horário de Brasília), o confronto entre América de Cali e Fluminense. A narração é de Tiago Leifert.

Programação do SBT hoje (12/08/25)

Confira a grade completa para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.

Narração alternativa no YouTube

Os internautas também podem acompanha as imagens da partida de graça no YouTube do SBT Sports. Essa opção conta com a narração alternativa de Diguinho Coruja (veja aqui).

04h45 - SBT Manhã

06h30 - Programação Local

08h30 - Bom Dia & Cia com Patati Patatá

09h30 - Primeiro Impacto

11h00 - Programação Local

13h45 - Maria do Bairro

14h45 - Casos de Família

15h45 - Fofocalizando

17h00 - A Caverna Encantada

18h00 - Chaves

18h30 - Programação Local

19h45 - SBT Brasil

20h30 - As Filhas da Senhora Garcia

21h15 - Copa Sul-Americana (Pré-jogo)

21h30 - América de Cali (COL) x Fluminense

23h15 - Programa do Ratinho

00h15 - The Noite com Danilo Gentili

01h15 - Operação Mesquita

01h45 - SBT PodNight (PodCMais)

02h30 - SBT Notícias