Futebol | Notícia

Programação SBT hoje (12/08/25): América de Cali x Fluminense? Veja qual jogo da Copa Sul-Americana exibe

Se você é fã de futebol e quer saber o jogo da competição será transmitido com exclusividade na televisão aberta, você veio ao lugar certo

Por Robert Sarmento Publicado em 12/08/2025 às 4:03
Germán Cano celebra gol pelo Fluminense na temporada
Germán Cano celebra gol pelo Fluminense na temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Para a alegria dos torcedores, a Copa Sul-Americana 2025 está de volta! Nesta terça (12/08), começam os jogos de ida das oitavas de final, com transmissão do SBT para todo o Brasil.

O outro clube brasileiro na disputa é o Atlético-MG. O Galo enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina, em busca de vaga nas quartas de final. As partidas de volta serão na próxima semana.

A emissora vai exibir, com exclusividade na televisão aberta, a partir das 21h15 (horário de Brasília), o confronto entre América de Cali e Fluminense. A narração é de Tiago Leifert.

Programação do SBT hoje (12/08/25)

Confira a grade completa para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.

Narração alternativa no YouTube

Os internautas também podem acompanha as imagens da partida de graça no YouTube do SBT Sports. Essa opção conta com a narração alternativa de Diguinho Coruja (veja aqui).

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação Local
  • 08h30 - Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h00 - Programação Local
  • 13h45 - Maria do Bairro
  • 14h45 - Casos de Família
  • 15h45 - Fofocalizando
  • 17h00 - A Caverna Encantada
  • 18h00 - Chaves
  • 18h30 - Programação Local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 20h30 - As Filhas da Senhora Garcia
  • 21h15 - Copa Sul-Americana (Pré-jogo)
  • 21h30 - América de Cali (COL) x Fluminense
  • 23h15 - Programa do Ratinho
  • 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT PodNight (PodCMais)        
  • 02h30 - SBT Notícias

                      

Instagram/Conmebol
Confronto das oitavas de final e chaveamento da Copa Sul-Americana - Instagram/Conmebol

