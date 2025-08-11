América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Tricolor lidera o Grupo F e avança na Sul-Americana, sonhando com as quartas. América de Cali eliminou o Bahia e será rival no mata-mata.
América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Como chegam as equipes?
Após eliminar o Internacional na Copa do Brasil e empatar com o Bahia no Brasileirão, o Tricolor foca na Copa Sul-Americana. O time liderou o Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga no mata-mata.
O América de Cali, segundo no Grupo C, eliminou o Bahia e encara o Fluminense no jogo de volta dia 19 de agosto, no Maracanã.
Onde assistir ao vivo?
A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.
Ficha de jogo
- Data: terça-feira, 12 de agosto de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL
- Onde assistir: SBT e Paramount +
Prováveis escalações
América de Cali
Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.