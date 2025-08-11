América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor lidera o Grupo F e avança na Sul-Americana, sonhando com as quartas. América de Cali eliminou o Bahia e será rival no mata-mata.

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Como chegam as equipes?

Após eliminar o Internacional na Copa do Brasil e empatar com o Bahia no Brasileirão, o Tricolor foca na Copa Sul-Americana. O time liderou o Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga no mata-mata.

O América de Cali, segundo no Grupo C, eliminou o Bahia e encara o Fluminense no jogo de volta dia 19 de agosto, no Maracanã.

Onde assistir ao vivo?

A partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube e, via streaming, pelo +SBT e Paramount+.

Ficha de jogo

Data: terça-feira, 12 de agosto de 2025

terça-feira, 12 de agosto de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL

Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL Onde assistir: SBT e Paramount +

Prováveis escalações

América de Cali

Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.