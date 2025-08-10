fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Cruzeiro x Santos ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Cabuloso é vice-líder do Brasileirão com 37 pontos, enquanto o Peixe, na 15ª posição, busca fugir do rebaixamento com o apoio da torcida.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/08/2025 às 16:00
Neymar preocupado durante partida pelo Brasileirão - Raul Baretta/Santos
Neymar preocupado durante partida pelo Brasileirão - Raul Baretta/Santos

Cruzeiro e Santos se enfrentam no domingo (10), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.


Como chegam as equipes?

O Cabuloso chega embalado, na vice-liderança do Brasileirão com 37 pontos, empatado com o Flamengo, mas em desvantagem no saldo de gols. A equipe vive boa fase em casa e jogará com o apoio de um Mineirão lotado, com expectativa de 60 mil torcedores.

O Peixe, por outro lado, luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 15ª posição, com 18 pontos, mas vem motivado após vencer o Juventude por 3 a 1 na última rodada, resultado que deu novo ânimo ao elenco.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida será transmitida ao vivo, online e grátis pelo YouTube, no canal Cazé TV, com transmissão em tempo real. Na TV, você pode acompanhar pela Record (aberta) e, para assinantes, pelo Premiere, canal do Grupo Globo. Não perca nenhum lance dessa grande disputa!

Leia Também

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 10 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Confronto: Cruzeiro x Santos
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª Divisão
  • Onde assistir: Record, Premiere, Itatiaia e Cazé TV

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Santos

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

