Transmissão Vasco x Atlético-GO ao vivo, online e grátis (08/08); Veja onde assistir ao vivo
A equipe Carioca luta para sair da zona de perigo do Brasileirão, enquanto o Galo reage com vitórias e mostra recuperação na temporada.
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025.
Como chegam as equipes?
O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação com 15 pontos e segue em situação delicada. Apesar disso, o time carioca empatou quatro dos últimos seis jogos e mostrou evolução defensiva, mas ainda com dificuldades fora de casa.
O Galo aparece na 10ª posição com 23 pontos em 16 partidas. O time vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, mostrando sinais de recuperação após sequência ruim.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Você pode acompanhar pela Globo (TV aberta) e também pelo Globoplay, que transmite a programação da Globo ao vivo pela internet.
Veja como assistir pelo Globoplay em poucos passos:
- Acesse o site ou o aplicativo do Globoplay no seu celular, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta. Se não tiver, crie uma gratuitamente.
- Procure pela opção “Ao vivo” na tela inicial para assistir à transmissão da Globo.
- No horário do jogo, a partir das 16h deste domingo (10/08), clique para assistir ao confronto entre Vasco e Atlético-MG em tempo real, sem custo adicional.
Lembre-se: o jogo também será transmitido pelo canal Premiere, mas essa opção é paga. Pelo Globoplay, você tem acesso grátis ao jogo ao vivo pela TV aberta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Data: 10/08/2025
- Hora: 16h (horário de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Globo e Premiere
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Dudu); Igor Gomes, Alan Franco e Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello.