fechar
Futebol | Notícia

Transmissão CRB x Athletic ao vivo, online e grátis; veja onde assistir

CRB luta para reagir após eliminação na Copa do Brasil e derrota recente. Athletic busca vitória para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 17:00
Jogadores do CRB entram em campo para partida da Série B
Jogadores do CRB entram em campo para partida da Série B - Reprodução/ CRB

CRB e Athletic se enfrentam às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (12), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida fecha a 21ª rodada do Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Galo da Praia vem de derrota para a Chapecoense por 3 a 2 e foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Cruzeiro por 2 a 0 em casa. Na Série B, o time soma 25 pontos e ocupa a 14ª posição.

Já os Leões buscam voltar a vencer após três empates seguidos, incluindo o último 1 a 1 contra o Atlético-GO em casa. Com 24 pontos, o Alvinegro está em 15º lugar, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O duelo entre CRB e Athletic, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo pelas plataformas Disney+, ESPN, Kwai e SportyNet.

Para acompanhar online e gratuitamente, basta acessar o site ou o aplicativo do Kwai, que oferece transmissões gratuitas durante o jogo. Quem tem assinatura da Disney+, ESPN ou SportyNet também pode assistir pela plataforma de streaming.

Ficha de jogo

  • Confronto: CRB x Athletic
  • Data: Terça-feira, 12 de agosto de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió
  • Rodada: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Transmissão: Disney+, ESPN, Kwai, SportyNet

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Weverton; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Athletic

Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max (Alason Carioca) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

Leia Também

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
  • Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)
  • Árbitro de Vídeo (VAR): Heber Roberto Lopes (SC)
  • Assistente de Vídeo (AVAR): Eder Alexandre (SC)

Leia também

América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sul-Americana

América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Criciúma x Athletico-Pr ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série B

Transmissão Criciúma x Athletico-Pr ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags