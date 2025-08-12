Transmissão CRB x Athletic ao vivo, online e grátis; veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CRB luta para reagir após eliminação na Copa do Brasil e derrota recente. Athletic busca vitória para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.

CRB e Athletic se enfrentam às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (12), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida fecha a 21ª rodada do Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Galo da Praia vem de derrota para a Chapecoense por 3 a 2 e foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Cruzeiro por 2 a 0 em casa. Na Série B, o time soma 25 pontos e ocupa a 14ª posição.

Já os Leões buscam voltar a vencer após três empates seguidos, incluindo o último 1 a 1 contra o Atlético-GO em casa. Com 24 pontos, o Alvinegro está em 15º lugar, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O duelo entre CRB e Athletic, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo pelas plataformas Disney+, ESPN, Kwai e SportyNet.

Para acompanhar online e gratuitamente, basta acessar o site ou o aplicativo do Kwai, que oferece transmissões gratuitas durante o jogo. Quem tem assinatura da Disney+, ESPN ou SportyNet também pode assistir pela plataforma de streaming.

Ficha de jogo

Confronto: CRB x Athletic

CRB x Athletic Data: Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Terça-feira, 12 de agosto de 2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Estádio Rei Pelé, Maceió Rodada: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

21ª rodada do Campeonato Brasileiro Transmissão: Disney+, ESPN, Kwai, SportyNet

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Weverton; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Athletic

Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max (Alason Carioca) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

