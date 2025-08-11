Transmissão Criciúma x Athletico-Pr ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Tigre busca recuperação após derrota, enquanto o Furacão tenta reação na Série B após classificação heroica na Copa do Brasil.

Criciúma e Athletico se encontram nesta segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Heriberto Hülse.

O Tigre vem de derrota, mas mantém boa posição na Série B com 29 pontos e vinha de quatro vitórias seguidas.

A equipe do Furacão, após classificação heroica na Copa do Brasil, busca reação na Série B após cinco jogos sem vitória.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (transmissão exclusiva para assinantes), ou seja, não haverá forma gratuita legal de assistir.

Passo a passo para assistir futebol no Disney+:

Confirme se o jogo será transmitido no Disney+.

Assine um plano que inclua ESPN/ao vivo.

Baixe o app ou acesse disneyplus.com.

Faça login com seu e-mail e senha.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" ou pelo nome.

Clique e assista com internet estável.

Ficha de jogo

Data: Segunda-feira, 11 de agosto

Segunda-feira, 11 de agosto Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Heriberto Hülse

Estádio Heriberto Hülse Competição: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Transmissão: ESPN e Disney +

Prováveis escalações

Criciúma

Alisson; Rodrigo, Benevenuto e L. Castán; Marcinho, M. Trindade, Gui Lobo, Jhonata Roberto e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves.

Athletico

Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes, Felipinho (Dudu), Patrick, Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Viveros.