Transmissão Criciúma x Athletico-Pr ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Tigre busca recuperação após derrota, enquanto o Furacão tenta reação na Série B após classificação heroica na Copa do Brasil.
Criciúma e Athletico se encontram nesta segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Heriberto Hülse.
O Tigre vem de derrota, mas mantém boa posição na Série B com 29 pontos e vinha de quatro vitórias seguidas.
A equipe do Furacão, após classificação heroica na Copa do Brasil, busca reação na Série B após cinco jogos sem vitória.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (transmissão exclusiva para assinantes), ou seja, não haverá forma gratuita legal de assistir.
Passo a passo para assistir futebol no Disney+:
- Confirme se o jogo será transmitido no Disney+.
- Assine um plano que inclua ESPN/ao vivo.
- Baixe o app ou acesse disneyplus.com.
- Faça login com seu e-mail e senha.
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" ou pelo nome.
- Clique e assista com internet estável.
Ficha de jogo
- Data: Segunda-feira, 11 de agosto
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Heriberto Hülse
- Competição: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Transmissão: ESPN e Disney +
Prováveis escalações
Criciúma
Alisson; Rodrigo, Benevenuto e L. Castán; Marcinho, M. Trindade, Gui Lobo, Jhonata Roberto e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves.
Athletico
Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes, Felipinho (Dudu), Patrick, Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Viveros.