Chaveamento da Série C: Veja quem o Náutico enfrentaria se a primeira fase acabasse hoje

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, Timbu tem vaga praticamente assegurada e já projeta adversários do quadrangular

Por Victor Peixoto Publicado em 10/08/2025 às 14:55
A Ponte Preta venceu o Náutico por 1 a 0 na noite deste sábado, nos Aflitos, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro.
A Ponte Preta venceu o Náutico por 1 a 0 na noite deste sábado, nos Aflitos, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Náutico venceu o Londrina pelo placar de 2 x 0 neste domingo (10), no Estádio do Café, pela 16ª rodada da Série C 2025 e chega à 2ª colocação com 29 pontos.

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu está praticamente garantido no quadrangular do acesso, onde disputará uma das quatro vagas na Série B 2026.

Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, que o Timbu termine no G4, uma vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, terá o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa, nos Aflitos.

Mas quem o Timbu enfrentaria se a Série C acabasse hoje? Veja o chaveamento:

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

  • 1° colocado 
  • 4° colocado
  • 5° colocado 
  • 8° colocado 

Grupo B

  • 2° colocado 
  • 3° colocado 
  • 6° colocado
  • 7° colocado 

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

  • Caxias
  • Londrina
  • São Bernardo
  • CSA

Grupo B

  • Náutico
  • Ponte Preta
  • Brusque
  • Ypiranga

Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADA)

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
1 Caxias 36 16 12 0 4 26 17 9  
2 Náutico 29 16 8 5 3 20 14 6  
3 Ponte Preta 27 16 8 3 5 26 17 9  
4 Londrina 26 15 7 5 3 24 16 8  
5 São Bernardo 26 15 7 5 3 17 9 8  
6 Brusque 22 16 6 4 6 15 13 2  
7 Ypiranga 21 16 6 3 7 17 17 0  
8 CSA 21 15 6 3 6 16 18 -2  
9 Floresta 21 15 5 6 4 13 12 1  
10 Confiança 20 16 5 5 6 21 21 0  
11 Guarani 20 16 5 5 6 15 23 -8  
12 Ituano 20 16 5 5 6 18 18 0  
13 Botafogo-PB 19 16 5 4 7 17 20 -3  
14 Maringá 17 15 3 8 4 21 19 2  
15 ABC 17 16 2 11 3 16 33 -17  
16 Figueirense 16 15 3 7 5 16 16 0  
17 Anápolis 15 16 3 6 7 19 23 -4  
18 Itabaiana 15 15 4 3 8 17 22 -5  
19 Retrô 15 15 3 6 6 12 20 -8  
20 Tombense 12 15 2 6 7 19 26 -7  

Resultados da 16ª rodada

Jogos encerrados:

  • Caxias 1 x 0 ABC
  • Botafogo-PB 2 x 1 Ponte Preta
  • Ituano 1 x 2 Confiança 
  • Guarani 2 x 1 Ypiranga
  • Londrina 0 x 2 Náutico

Domingo (10/08)

  • 16h30 - Floresta x Tombense 
  • 16h30 - Anápolis x Brusque
  • 19h - Retrô x São Bernardo

Segunda-feira (11/08)

  • 19h30 - Itabaiana x CSA
  • 19h30 - Figueirense x Maringá

