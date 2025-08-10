Chaveamento da Série C: Veja quem o Náutico enfrentaria se a primeira fase acabasse hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, Timbu tem vaga praticamente assegurada e já projeta adversários do quadrangular

O Náutico venceu o Londrina pelo placar de 2 x 0 neste domingo (10), no Estádio do Café, pela 16ª rodada da Série C 2025 e chega à 2ª colocação com 29 pontos.

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu está praticamente garantido no quadrangular do acesso, onde disputará uma das quatro vagas na Série B 2026.

Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, que o Timbu termine no G4, uma vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, terá o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa, nos Aflitos.

Mas quem o Timbu enfrentaria se a Série C acabasse hoje? Veja o chaveamento:

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

1° colocado

4° colocado

5° colocado

8° colocado

Grupo B

2° colocado

3° colocado

6° colocado

7° colocado

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

CSA

Grupo B

Náutico

Ponte Preta

Brusque

Ypiranga

Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADA)

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Caxias 36 16 12 0 4 26 17 9 2 Náutico 29 16 8 5 3 20 14 6 3 Ponte Preta 27 16 8 3 5 26 17 9 4 Londrina 26 15 7 5 3 24 16 8 5 São Bernardo 26 15 7 5 3 17 9 8 6 Brusque 22 16 6 4 6 15 13 2 7 Ypiranga 21 16 6 3 7 17 17 0 8 CSA 21 15 6 3 6 16 18 -2 9 Floresta 21 15 5 6 4 13 12 1 10 Confiança 20 16 5 5 6 21 21 0 11 Guarani 20 16 5 5 6 15 23 -8 12 Ituano 20 16 5 5 6 18 18 0 13 Botafogo-PB 19 16 5 4 7 17 20 -3 14 Maringá 17 15 3 8 4 21 19 2 15 ABC 17 16 2 11 3 16 33 -17 16 Figueirense 16 15 3 7 5 16 16 0 17 Anápolis 15 16 3 6 7 19 23 -4 18 Itabaiana 15 15 4 3 8 17 22 -5 19 Retrô 15 15 3 6 6 12 20 -8 20 Tombense 12 15 2 6 7 19 26 -7

Resultados da 16ª rodada

Jogos encerrados:

Caxias 1 x 0 ABC

Botafogo-PB 2 x 1 Ponte Preta

Ituano 1 x 2 Confiança

Guarani 2 x 1 Ypiranga

Londrina 0 x 2 Náutico

Domingo (10/08)

16h30 - Floresta x Tombense

16h30 - Anápolis x Brusque

19h - Retrô x São Bernardo

Segunda-feira (11/08)

19h30 - Itabaiana x CSA