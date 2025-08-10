Chaveamento da Série C: Veja quem o Náutico enfrentaria se a primeira fase acabasse hoje
Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, Timbu tem vaga praticamente assegurada e já projeta adversários do quadrangular
O Náutico venceu o Londrina pelo placar de 2 x 0 neste domingo (10), no Estádio do Café, pela 16ª rodada da Série C 2025 e chega à 2ª colocação com 29 pontos.
Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu está praticamente garantido no quadrangular do acesso, onde disputará uma das quatro vagas na Série B 2026.
Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, que o Timbu termine no G4, uma vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, terá o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa, nos Aflitos.
Mas quem o Timbu enfrentaria se a Série C acabasse hoje? Veja o chaveamento:
Chaveamento da Série C 2025
Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.
O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:
Grupo A
- 1° colocado
- 4° colocado
- 5° colocado
- 8° colocado
Grupo B
- 2° colocado
- 3° colocado
- 6° colocado
- 7° colocado
E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?
Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:
Grupo A
- Caxias
- Londrina
- São Bernardo
- CSA
Grupo B
- Náutico
- Ponte Preta
- Brusque
- Ypiranga
Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADA)
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Caxias
|36
|16
|12
|0
|4
|26
|17
|9
|2
|Náutico
|29
|16
|8
|5
|3
|20
|14
|6
|3
|Ponte Preta
|27
|16
|8
|3
|5
|26
|17
|9
|4
|Londrina
|26
|15
|7
|5
|3
|24
|16
|8
|5
|São Bernardo
|26
|15
|7
|5
|3
|17
|9
|8
|6
|Brusque
|22
|16
|6
|4
|6
|15
|13
|2
|7
|Ypiranga
|21
|16
|6
|3
|7
|17
|17
|0
|8
|CSA
|21
|15
|6
|3
|6
|16
|18
|-2
|9
|Floresta
|21
|15
|5
|6
|4
|13
|12
|1
|10
|Confiança
|20
|16
|5
|5
|6
|21
|21
|0
|11
|Guarani
|20
|16
|5
|5
|6
|15
|23
|-8
|12
|Ituano
|20
|16
|5
|5
|6
|18
|18
|0
|13
|Botafogo-PB
|19
|16
|5
|4
|7
|17
|20
|-3
|14
|Maringá
|17
|15
|3
|8
|4
|21
|19
|2
|15
|ABC
|17
|16
|2
|11
|3
|16
|33
|-17
|16
|Figueirense
|16
|15
|3
|7
|5
|16
|16
|0
|17
|Anápolis
|15
|16
|3
|6
|7
|19
|23
|-4
|18
|Itabaiana
|15
|15
|4
|3
|8
|17
|22
|-5
|19
|Retrô
|15
|15
|3
|6
|6
|12
|20
|-8
|20
|Tombense
|12
|15
|2
|6
|7
|19
|26
|-7
Resultados da 16ª rodada
Jogos encerrados:
- Caxias 1 x 0 ABC
- Botafogo-PB 2 x 1 Ponte Preta
- Ituano 1 x 2 Confiança
- Guarani 2 x 1 Ypiranga
- Londrina 0 x 2 Náutico
Domingo (10/08)
- 16h30 - Floresta x Tombense
- 16h30 - Anápolis x Brusque
- 19h - Retrô x São Bernardo
Segunda-feira (11/08)
- 19h30 - Itabaiana x CSA
- 19h30 - Figueirense x Maringá