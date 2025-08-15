fechar
Onde assistir | Notícia

Remo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Leão Azul busca manter boa fase e entrar no G-4 da Série B, enquanto a Pantera tenta deixar o Z-4 após derrota para o Atlético-GO.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/08/2025 às 13:43
Jaderson, jogador do Remo
Jaderson, jogador do Remo - Samara Miranda/ASCOM Remo

Remo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Mangueirão , em Belém – PA.

Como chegam as equipes?

O Remo chega motivado após vencer o América-MG por 1 a 0 na última rodada da Série B. Com uma campanha consistente, o clube paraense ocupa a quinta colocação, com 33 pontos, e mira uma vaga no G-4 já nesta rodada.

A equipe quer manter o bom momento e seguir na briga pelo acesso.

O Botafogo-SP, por outro lado, vive situação delicada. Após ser derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, o time de Ribeirão Preto segue na 18ª colocação, com 21 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Para deixar o Z-4, precisa vencer e torcer por tropeços de Volta Redonda e América-MG.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Remo x Botafogo-SP, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, terá transmissão ao vivo da RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos.

Ficha de jogo

  • Data: 16/08/2025
  • Horário: 16h
  • Local: Mangueirão – Belém – PA
  • Rodada: 22
  • Onde assistir: RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos

Prováveis escalações

Remo

  • Marcelo Rangel;
  • Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio;
  • Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani;
  • Marrony, Pedro Rocha e Davó.

Técnico: Diego Favarin (Auxiliar)

Botafogo-SP

  • Victor Souza;
  • Jeferson, Rafael Milhorim (Edson), Carlos Eduardo e Jean Victor;
  • Gabriel Bispo, Wesley Dias e Leandro Maciel;
  • Jonathan Cafu, Léo Gamalho e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal

