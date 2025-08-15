Remo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Leão Azul busca manter boa fase e entrar no G-4 da Série B, enquanto a Pantera tenta deixar o Z-4 após derrota para o Atlético-GO.
Remo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Mangueirão , em Belém – PA.
Como chegam as equipes?
O Remo chega motivado após vencer o América-MG por 1 a 0 na última rodada da Série B. Com uma campanha consistente, o clube paraense ocupa a quinta colocação, com 33 pontos, e mira uma vaga no G-4 já nesta rodada.
A equipe quer manter o bom momento e seguir na briga pelo acesso.
O Botafogo-SP, por outro lado, vive situação delicada. Após ser derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, o time de Ribeirão Preto segue na 18ª colocação, com 21 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
Para deixar o Z-4, precisa vencer e torcer por tropeços de Volta Redonda e América-MG.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Remo x Botafogo-SP, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, terá transmissão ao vivo da RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos.
Ficha de jogo
- Data: 16/08/2025
- Horário: 16h
- Local: Mangueirão – Belém – PA
- Rodada: 22
- Onde assistir: RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos
Prováveis escalações
Remo
- Marcelo Rangel;
- Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio;
- Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani;
- Marrony, Pedro Rocha e Davó.
Técnico: Diego Favarin (Auxiliar)
Botafogo-SP
- Victor Souza;
- Jeferson, Rafael Milhorim (Edson), Carlos Eduardo e Jean Victor;
- Gabriel Bispo, Wesley Dias e Leandro Maciel;
- Jonathan Cafu, Léo Gamalho e Jefferson Nem.
Técnico: Allan Aal