Remo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Leão Azul busca manter boa fase e entrar no G-4 da Série B, enquanto a Pantera tenta deixar o Z-4 após derrota para o Atlético-GO.

Remo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Mangueirão , em Belém – PA.

Como chegam as equipes?

O Remo chega motivado após vencer o América-MG por 1 a 0 na última rodada da Série B. Com uma campanha consistente, o clube paraense ocupa a quinta colocação, com 33 pontos, e mira uma vaga no G-4 já nesta rodada.

A equipe quer manter o bom momento e seguir na briga pelo acesso.

O Botafogo-SP, por outro lado, vive situação delicada. Após ser derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, o time de Ribeirão Preto segue na 18ª colocação, com 21 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Para deixar o Z-4, precisa vencer e torcer por tropeços de Volta Redonda e América-MG.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Remo x Botafogo-SP, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, terá transmissão ao vivo da RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos.

Ficha de jogo

Data: 16/08/2025

16/08/2025 Horário: 16h

16h Local: Mangueirão – Belém – PA

Mangueirão – Belém – PA Rodada: 22

22 Onde assistir: RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos

Prováveis escalações

Remo

Marcelo Rangel;

Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio;

Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani;

Marrony, Pedro Rocha e Davó.

Técnico: Diego Favarin (Auxiliar)

Botafogo-SP

Victor Souza;

Jeferson, Rafael Milhorim (Edson), Carlos Eduardo e Jean Victor;

Gabriel Bispo, Wesley Dias e Leandro Maciel;

Jonathan Cafu, Léo Gamalho e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal