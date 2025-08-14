Náutico divulga nova parcial para o jogo contra o Anápolis e deve bater recorde na Série C
Timbu pode garantir classificação antecipada para o quadrangular do acesso. Recorde geral do ano também pode ser superado; veja os números
Domingo é dia de Aflitos! O Náutico divulgou no começo da noite desta quinta-feira (14), a mais nova parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Anápolis, pela 17ª rodada da Série C.
Até o momento, 11.112 torcedores já garantiram os seus lugares para a partida marcada para às 19h, horário de Brasília, nos Aflitos.
Diante desta parcial, divulgada a pouco mais de de 72 horas da realização da partida, a tendência é que a torcida alvirrubra bata o seu recorde de público na Série C 2025.
O maior público do Náutico nas 8 partidas que disputou nos Aflitos foi justamente na última partida disputada como mandante.
Ao todo, 13.914 torcedores acompanharam a vitória alvirrubra por 3 x 0 contra o Retrô, pela 15ª rodada. Número que facilmente deverá ser superado na partida deste final de semana.
O recorde geral foi atingido contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, que contou com um público de 16.832, que também pode vir a ser superado.
Na vice-liderança com 29 pontos, o Timbu pode garantir a vaga antecipada no quadrangular do acesso e encaminhar um lugar entre as quatro melhores campanhas, o que lhe concederia o direito de disputar o último jogo do quadrangular em casa, o que explica a grande procura por ingressos.