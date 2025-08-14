fechar
Nautico | Notícia

Náutico divulga nova parcial para o jogo contra o Anápolis e deve bater recorde na Série C

Timbu pode garantir classificação antecipada para o quadrangular do acesso. Recorde geral do ano também pode ser superado; veja os números

Por Victor Peixoto Publicado em 14/08/2025 às 19:22
O Náutico não conseguiu sair do 0x0 com o Brusque, neste domingo (4), no estádio dos Aflitos, pela quarta rodada da Série C.
O Náutico não conseguiu sair do 0x0 com o Brusque, neste domingo (4), no estádio dos Aflitos, pela quarta rodada da Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Domingo é dia de Aflitos! O Náutico divulgou no começo da noite desta quinta-feira (14), a mais nova parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Anápolis, pela 17ª rodada da Série C.

Até o momento, 11.112 torcedores já garantiram os seus lugares para a partida marcada para às 19h, horário de Brasília, nos Aflitos.

Diante desta parcial, divulgada a pouco mais de de 72 horas da realização da partida, a tendência é que a torcida alvirrubra bata o seu recorde de público na Série C 2025.

O maior público do Náutico nas 8 partidas que disputou nos Aflitos foi justamente na última partida disputada como mandante.

Ao todo, 13.914 torcedores acompanharam a vitória alvirrubra por 3 x 0 contra o Retrô, pela 15ª rodada. Número que facilmente deverá ser superado na partida deste final de semana.

O recorde geral foi atingido contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, que contou com um público de 16.832, que também pode vir a ser superado.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na vice-liderança com 29 pontos, o Timbu pode garantir a vaga antecipada no quadrangular do acesso e encaminhar um lugar entre as quatro melhores campanhas, o que lhe concederia o direito de disputar o último jogo do quadrangular em casa, o que explica a grande procura por ingressos.

Leia também

Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo
Timbu

Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo
Náutico x Anápolis: ainda há ingressos promocionais? Confira os valores
Série C

Náutico x Anápolis: ainda há ingressos promocionais? Confira os valores

Compartilhe

Tags