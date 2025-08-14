Matheus Silva desfalca o Náutico no duelo decisivo deste domingo (17)
O Timbu terá algumas mudanças em seu time titular para o jogo que acontece neste próximo domingo, mas segue confiante para o duelo
O Náutico terá mudanças em sua defesa na próxima partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro titular Matheus Silva, que vinha se destacando na posição, será desfalque no jogo contra o Anápolis.
Matheus Silva cumpriu suspensão diante do Londrina, mas ainda se recupera de uma lesão muscular. Sem iniciar a transição física, o defensor não terá condições de atuar e será preservado para retornar plenamente contra o São Bernardo.
Provável zaga do Náutico contra o Anápolis
Com a ausência de Matheus Silva e Carlinhos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o Timbu deve entrar em campo com uma zaga inédita: João Maistro e Rayan. Outra opção para o técnico Hélio dos Anjos é o zagueiro Índio, formado na base do clube.
O confronto deste domingo será fundamental para o Náutico, que pode garantir a classificação para o quadrangular da Série C caso consiga os pontos necessários.
Atualmente, o Timbu ocupa a segunda posição na tabela, com 29 pontos somados.
Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C
17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO
- Data: 17/08 (domingo)
- Horário: 19h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE
18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico
- Data: 23/08 (domingo)
- Horário: 17h
- Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP
19ª rodada – Náutico x Ituano-SP
- Data: 30/08 (sábado)
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE