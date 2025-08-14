fechar
Nautico | Notícia

Matheus Silva desfalca o Náutico no duelo decisivo deste domingo (17)

O Timbu terá algumas mudanças em seu time titular para o jogo que acontece neste próximo domingo, mas segue confiante para o duelo

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 14:24
Matheus Silva, zagueiro do Náutico
Matheus Silva, zagueiro do Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico terá mudanças em sua defesa na próxima partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro titular Matheus Silva, que vinha se destacando na posição, será desfalque no jogo contra o Anápolis.

Matheus Silva cumpriu suspensão diante do Londrina, mas ainda se recupera de uma lesão muscular. Sem iniciar a transição física, o defensor não terá condições de atuar e será preservado para retornar plenamente contra o São Bernardo.

Provável zaga do Náutico contra o Anápolis

Com a ausência de Matheus Silva e Carlinhos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o Timbu deve entrar em campo com uma zaga inédita: João Maistro e Rayan. Outra opção para o técnico Hélio dos Anjos é o zagueiro Índio, formado na base do clube.

O confronto deste domingo será fundamental para o Náutico, que pode garantir a classificação para o quadrangular da Série C caso consiga os pontos necessários.

Atualmente, o Timbu ocupa a segunda posição na tabela, com 29 pontos somados.

Leia Também

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

  • Data: 17/08 (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

  • Data: 23/08 (domingo)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP

  • Data: 30/08 (sábado)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

Leia também

