Em alta no Náutico, Bruno Mezenga detalha golaço sobre Londrina: "Só pensei em chutar"
Timbu venceu o Londrina na última rodada da Série C do Campeonato e pode conquistar a classificação no próximo jogo contra o Anápolis
O atacante Bruno Mezenga não escondeu a satisfação com o golaço que marcou para o Náutico sobre o Londrina na última rodada da Série C. De acordo com o centroavante, ele "só pensou em chutar" a bola após a dividida do companheiro Hélio Borges com o marcador. Por sinal, ele ainda agradeceu a Hélio, que "gritou" e aconselhou a finalização.
"Foi muito bom É sempre bom marcar. Fazer gol, sendo atacante é sempre gratificante. Como eu briguei pela bola no primeiro lance, esperei a sobra. Só pensei em chutar. O goleiro sempre fica adiantado nesses lances. Também teve a ajuda do Hélio (Borges) gritando para chutar", afirmou Mezenga.
Questionado sobre o modelo de jogo do técnico Hélio dos Anjos, que propõe uma marcação pressão e grande contribuição do ataque, o centroavante enalteceu a postura e projetou uma performance ainda melhor para os próximos jogos. Domingo (17), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, o Náutico enfrenta o Anápolis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"É uma ajuda importante. Não só minha, mas de todos os atacantes. Assim, a bola não chega tão limpa para o ataque adversário com essa marcação pressão. Isso é importante, um trabalho que temos feito diariamente e estamos melhorando cada vez mais", comentou.
Apoio da torcida
Bruno Mezenga também ressaltou a importância do apoio da torcida do Náutico nos jogos no estádio dos Aflitos. Ele admitiu que o elenco fica com uma alta expectativa para os jogos em casa. Segundo o atacante, o Timbu possui uma força muito grande dentro dos próprios domínios.
"Acho que essa energia do acesso tem que seguir até o fim. Todos nós sabemos a força do Náutico quando junta elenco e torcida. A expectativa sempre é alta em jogar em casa, principalmente neste momentos que estamos vivendo. Dia após dia, estamos buscando colocar o Náutico em uma posição cada vez maior", disse Mezenga, que neste ano, participou de 28 jogos pelo Timbu e marcou cinco gols.