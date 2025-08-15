UFC 319: horário e onde assistir ao vivo Chimaev x Du Plessis
Du Plessis e Khamzat Chimaev disputam o cinturão dos médios no UFC 319 em Chicago; Carlos Prates encara Geoff Neal na mesma divisão.
Neste sábado (16), o octógono de Chicago será palco da disputa de cinturão dos pesos médios (até 84 kg) entre o sul-africano Dricus Du Plessis e o russo Khamzat Chimaev, atração principal do UFC 319 nos Estados Unidos.
Outra luta que está atraindo a atenção é a do brasileiro Carlos Prates contra Geoff Neal, pela mesma divisão.
O evento começa com o card preliminar às 21h (de Brasília) e o card principal às 23h (de Brasília). O Brasil marcará presença em peso, com cinco atletas no evento.
Onde assistir ao vivo?
O Card principal será transmitido apenas do aplictivo e streaming do UFC Fight Pass. As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão ao vivo e com imagens no canal oficial do UFC Brasil no YouTube.
Acompanhe por aqui
Card Completo | UFC 319: Du Plessis x Chimaev
Sábado, 16 de agosto – Chicago, Estados Unidos
Card Principal - 23 horas no UFC Fight Pass
- Cinturão Peso-médio (até 83,9 Kg): Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Lerone Murphy x Aaron Pico
- Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Geoff Neal x Carlos Prates
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Jared Cannonier x Michael “Venom” Page
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott x Kai Asakura
Card Preliminar - 19 horas no UFC Fight Pass
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric Nolan
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk
- Peso-palha (até 52,1 Kg): Jéssica Andrade x Loopy Godinez
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper x Alexander Hernandez
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Drakkar Klose
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Bryan Battle x Nursulton Ruziboev
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Karine Silva x Dione Barbosa
- Final TUF 33 - Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alibi Idiris x Joseph Morales