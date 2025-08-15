UFC 319: horário e onde assistir ao vivo Chimaev x Du Plessis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Du Plessis e Khamzat Chimaev disputam o cinturão dos médios no UFC 319 em Chicago; Carlos Prates encara Geoff Neal na mesma divisão.

Neste sábado (16), o octógono de Chicago será palco da disputa de cinturão dos pesos médios (até 84 kg) entre o sul-africano Dricus Du Plessis e o russo Khamzat Chimaev, atração principal do UFC 319 nos Estados Unidos.

Outra luta que está atraindo a atenção é a do brasileiro Carlos Prates contra Geoff Neal, pela mesma divisão.

O evento começa com o card preliminar às 21h (de Brasília) e o card principal às 23h (de Brasília). O Brasil marcará presença em peso, com cinco atletas no evento.

Onde assistir ao vivo?

O Card principal será transmitido apenas do aplictivo e streaming do UFC Fight Pass. As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão ao vivo e com imagens no canal oficial do UFC Brasil no YouTube.

Acompanhe por aqui

Card Completo | UFC 319: Du Plessis x Chimaev

Sábado, 16 de agosto – Chicago, Estados Unidos

Card Principal - 23 horas no UFC Fight Pass

Cinturão Peso-médio (até 83,9 Kg): Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lerone Murphy x Aaron Pico

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Geoff Neal x Carlos Prates

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jared Cannonier x Michael “Venom” Page

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott x Kai Asakura

Card Preliminar - 19 horas no UFC Fight Pass