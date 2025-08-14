Copa Maria Bonita define os nove times participantes da competição
Times representantes dos nove estados se enfrentam entre os dias 2 e 11 de outubro, na estreia da maior competição de futebol feminino da região
Entre os dias 2 e 11 de outubro, Pernambuco será o centro do futebol feminino nordestino com a realização da primeira edição da Copa Maria Bonita.
Reconhecida como a maior competição da modalidade já promovida na região, o torneio reunirá nove clubes representando cada estado do Nordeste, com o propósito de celebrar, valorizar e dar mais visibilidade ao talento das mulheres em campo.
Os clubes participantes são Atlético-PI, Sport, Bahia, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, Botafogo-PB, CRB e Fortaleza, todos já confirmados na disputa.
Equipes participantes da competição
O Atlético Piauiense chega com moral elevada. O time já segue em boa temporada neste ano, se mantendo invicto no futebol nacional com 11 jogos sem perder, sendo 10 vitórias e um empate, além de um histórico de 22 partidas de invencibilidade desde sua fundação.
As Leoas da Ilha, representantes de Pernambuco, são consideradas as maiores campeãs do futebol estadual com 10 títulos. Agora, elas miram o título de melhor time do Nordeste de 2025.
O Bahia traz um histórico respeitável. São nove títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, além de conquistas regionais que reforçam a força das Mulheres de Aço.
No Maranhão, o Sampaio Corrêa já levantou o troféu do Campeonato Maranhense Feminino e se prepara para escrever um novo capítulo em sua história esportiva, enquanto o ABC, tradicional clube do Rio Grande do Norte, promete surpreender com uma equipe competitiva.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na Paraíba, as belas do Botafogo levantaram o troféu do Campeonato Estadual três vezes e prometem entrar na Copa Maria Bonita para brigar forte. Em Alagoas, o time feminino do CRB, um dos mais tradicionais do estado, chega na disputa embalado pelo apoio da torcida.
Do outro lado, o Confiança surge como um adversário à altura, carregando o título do Campeonato Sergipano Feminino. Por fim, as jogadoras do Fortaleza guardam três troféus do Cearense e entram na Maria Bonita para lutar por mais um título.
Com elencos promissores, histórias inspiradoras e uma competição inédita pela frente, os nove clubes prometem elevar o futebol feminino nordestino a um novo patamar.
Apoio e transmissão
Idealizada por Denis Perucci, a Copa Maria Bonita será sediada em Pernambuco e terá 14 partidas com divisão em três grupos com três equipes cada. Os vencedores de cada grupo e o segundo melhor colocado avançam às semifinais, que antecedem a grande final.
"A competição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do Governo do Estado de Pernambuco, da Federação Pernambucana de Futebol e da Dupla Comunicação. Também teremos transmissão ao vivo realizada pela Globo, Sportv, GloboPlay, Nosso Futebol e GOAT", explica Perucci.