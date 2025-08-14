Copa Maria Bonita define os nove times participantes da competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Times representantes dos nove estados se enfrentam entre os dias 2 e 11 de outubro, na estreia da maior competição de futebol feminino da região

Entre os dias 2 e 11 de outubro, Pernambuco será o centro do futebol feminino nordestino com a realização da primeira edição da Copa Maria Bonita.

Reconhecida como a maior competição da modalidade já promovida na região, o torneio reunirá nove clubes representando cada estado do Nordeste, com o propósito de celebrar, valorizar e dar mais visibilidade ao talento das mulheres em campo.

Os clubes participantes são Atlético-PI, Sport, Bahia, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, Botafogo-PB, CRB e Fortaleza, todos já confirmados na disputa.

Equipes participantes da competição

O Atlético Piauiense chega com moral elevada. O time já segue em boa temporada neste ano, se mantendo invicto no futebol nacional com 11 jogos sem perder, sendo 10 vitórias e um empate, além de um histórico de 22 partidas de invencibilidade desde sua fundação.

As Leoas da Ilha, representantes de Pernambuco, são consideradas as maiores campeãs do futebol estadual com 10 títulos. Agora, elas miram o título de melhor time do Nordeste de 2025.

O Bahia traz um histórico respeitável. São nove títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, além de conquistas regionais que reforçam a força das Mulheres de Aço.

No Maranhão, o Sampaio Corrêa já levantou o troféu do Campeonato Maranhense Feminino e se prepara para escrever um novo capítulo em sua história esportiva, enquanto o ABC, tradicional clube do Rio Grande do Norte, promete surpreender com uma equipe competitiva.

Na Paraíba, as belas do Botafogo levantaram o troféu do Campeonato Estadual três vezes e prometem entrar na Copa Maria Bonita para brigar forte. Em Alagoas, o time feminino do CRB, um dos mais tradicionais do estado, chega na disputa embalado pelo apoio da torcida.

Do outro lado, o Confiança surge como um adversário à altura, carregando o título do Campeonato Sergipano Feminino. Por fim, as jogadoras do Fortaleza guardam três troféus do Cearense e entram na Maria Bonita para lutar por mais um título.

Com elencos promissores, histórias inspiradoras e uma competição inédita pela frente, os nove clubes prometem elevar o futebol feminino nordestino a um novo patamar.

Apoio e transmissão

Idealizada por Denis Perucci, a Copa Maria Bonita será sediada em Pernambuco e terá 14 partidas com divisão em três grupos com três equipes cada. Os vencedores de cada grupo e o segundo melhor colocado avançam às semifinais, que antecedem a grande final.

"A competição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do Governo do Estado de Pernambuco, da Federação Pernambucana de Futebol e da Dupla Comunicação. Também teremos transmissão ao vivo realizada pela Globo, Sportv, GloboPlay, Nosso Futebol e GOAT", explica Perucci.