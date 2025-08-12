Quando será a próxima convocação da Seleção Brasileira? Confira data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlo Ancelotti está de volta aos trabalhos após férias e definirá lista de jogadores que irão enfrentar Chile, no Maracanã, e Bolívia, em La Paz

A CBF definiu a data para a realização da próxima convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti se prepara para definir os jogadores que irão enfrentar Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.

O evento será realizado no dia 25 de maio (Segunda-Feira), na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, às 15h30 (horário de Brasília).

O treinador italiano estava de férias e voltou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (12), para iniciar a preparação para definir os jogadores.

O técnico é esperado no duelo entre Flamengo e Internacional, que será nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.

Apenas 23 jogadores serão convocados na lista final. Ancelotti precisará enviar a lista preliminar de jogadores até o próximo sábado (16).

CBF negocia amistosos na Ásia

Na próxima Data FIFA, a Seleção Brasileira irá encarar o Chile, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Em seguida, a Amarelinha viaja a La Paz para enfrentar a Bolívia, no dia 9 (terça-feira), na despedida das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em outubro, a CBF negocia dois amistosos contra Coreia do Sul e Japão, ambos em território adversário.

Nas duas primeiras partidas sob o comando de Ancelotti, a Seleção Brasileira ficou no 0 a 0 contra o Equador, em Guayaquil, e venceu o Paraguai, na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol de Vini Jr.