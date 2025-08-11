Seleção Brasileira encaminha amistosos contra Coreia do Sul e Japão; saiba datas
Elenco comandado por Carlo Ancelotti deve disputar partidas contra seleções asiáticas após o término das Eliminatórias para a Copa do Mundo
Prestes a disputar suas duas últimas partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira busca rivais para os primeiros amistosos disputados sob o comando de Carlo Ancelotti.
A Amarelinha deve encarar Coreia do Sul e Japão durante a Data FIFA de outubro. Os detalhes contratuais e burocráticos dos amistosos estão sendo alinhados antes do anúncio oficial.
Datas dos amistosos
A Seleção Brasileira negocia duelos contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro (sexta-feira), e a Seleção Japonesa em Tóquio, no dia 14 de outubro (terça-feira). A Amarelinha não encara os dois países desde 2022.
Em novembro, a tendência é de que a equipe comandada por Carlo Ancelotti também realize amistosos contra seleções africanas, em novembro, na Europa.
Antes de encarar Coreia do Sul e Japão, o Brasil irá enfrentar Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O duelo contra os chilenos será no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Quais serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?
- 04/09 (quinta-feira) - Brasil x Chile (Eliminatórias para a Copa do Mundo)
- 09/09 (terça-feira) - Bolívia x Brasil (Eliminatórias para a Copa do Mundo)
- 10/10 (sexta-feira) - Coreia do Sul x Brasil (Amistoso)
- 14/10 (terça-feira) - Japão x Brasil (Amistoso)
Em negociações