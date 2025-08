Quando será a próxima Data FIFA? Confira as datas dos próximos jogos entre seleções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seleção Brasileira encerrará campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo durante o segundo semestre. Potências europeias lutam por vaga no Mundial

O ano de 2025 já reservou grandes histórias para o futebol de seleções! Além da estreia do italiano Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, a vitória portuguesa na Liga das Nações também marcou o esporte.

Diversas seleções garantiram suas vagas na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026.

Os países ao redor do mundo ainda irão se reunir três vezes em Datas FIFA ao longo de 2025, já que outras seleções seguem em busca de uma vaga na Copa do Mundo.

Quando será a próxima Data FIFA?

As seleções irão disputar novas partidas no mês de setembro. A próxima Data FIFA será entre os dias 01 e 10 de setembro.

Já garantido na próxima Copa do Mundo, o Brasil entrará em campo no dia 4, contra a Seleção Chilena, no Maracanã. Em seguida, a Seleção Brasileira irá encarar a Bolívia, em La Paz, no dia 9, no encerramento das Eliminatórias.

Durante os meses de outubro e novembro, a Seleção Brasileira deve disputar quatro amistosos contra equipes asiáticas e africanas.

Na Europa, as grandes seleções entram em campo pelas Eliminatórias para a Copa. Outros países podem garantir a vaga para o Mundial no próximo mês.

Calendário de Seleções em 2025