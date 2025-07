Lucas Paquetá é inocentado em acusação de envolvimento com apostas; Meia pode voltar à Seleção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Jogador do West Ham foi acusado pela Federação Inglesa (FA), em investigação que apurou suposta má conduta do atleta em partidas da Premier League

O meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi absolvido de uma acusação de envolvimento com apostas. A decisão foi divulgada na manhã desta quinta-feira (31).

O jogador havia sido denunciado pela Federação Inglesa (FA) em maio de 2024, por uma suposta má conduta em partidas da Premier League.

A entidade havia acusado o brasileiro de receber, propositalmente, quatro cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023, com o intuito de favorecer parentes e amigos.

No entanto, a Comissão Reguladora considerou que as acusações não foram provadas nos tribunais. Com a decisão, o jogador está liberado para atuar em partidas oficiais.

Por outro lado, a Comissão entendeu que o jogador não facilitou as investigações, considerando-o culpado. O meia pode receber uma pena menor.

Paquetá também pode se tornar uma opção para a Seleção Brasileira, já que deixou de estar presente nas últimas convocações da Amarelinha devido ao escândalo.

As audiências judiciais tiveram início em março e foram finalizadas em junho. O clube inglês solicitou que a divulgação da pena seja antecipada para que os Hammers pudessem se preparar para uma possível punição antes do início da próxima temporada.

Entenda as acusações

Lucas Paquetá foi acusado de cometer quatro supostas violações em regras da FA que impedem os jogadores de se envolverem em apostas esportivas.

O meia teria recebido quatro cartões amarelos em partidas da Premier League contra Leicester em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023 e Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Caso as acusações tivessem sido comprovadas, o jogador correria sério risco de sofrer penas pesadas, como a suspensão temporária ou, inclusive, o banimento definitivo do esporte.

Apesar dos fatos terem ocorridos em competições inglesas, as punições poderiam ser aplicada internacionalmente.

"Foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência", declarou a FA, em comunicado.

Nas redes sociais, o jogador celebrou a decisão, reiterou sua inocência no caso e agradeceu à família, torcedores, equipe jurídica, além do West Ham.

"Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas.

Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto.

À minha esposa que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level (Alastair Campbell, Jonathan Hyman, Dan Lowen), Nick De Marco KC e Kendrah Potts – obrigado por tudo", declarou Paquetá.