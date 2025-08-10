fechar
Selecao brasileira |

Sem vermelho, camisa do Brasil na Copa do Mundo 2026 terá cor ausente na bandeira; aponta vazamento

Após polêmica envolvendo camisa vermelha, Nike volta atrás, mas, segundo vazamentos, segue com inovação nos detalhes do novo uniforme da Seleção

Por Victor Peixoto Publicado em 10/08/2025 às 16:25
Camisa do Brasil terá detalhes em cor ausente da bandeira
Camisa do Brasil terá detalhes em cor ausente da bandeira - [IMAGEM MODIFICADA] Reprodução / Nike

Seleção Brasileira não terá vermelho na sua camisa, titular ou reserva, que será utilizada na Copa do Mundo 2026.

No entanto, isso não quer dizer que a Nike não inovará com uma cor ausente na bandeira nos uniformes que o Brasil vestirá nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo o site FootyHeadlines, responsável pelo vazamento da polêmica camisa vermelha, a segunda camisa do Brasil, embora continue azul, trará detalhes em preto.

Camisa azul do Brasil na Copa do Mundo 2026 terá detalhes em preto; aponta vazamento

A camisa reserva do Brasil na próxima Copa do Mundo 2026 seguirá sendo azul, mantendo a tradição que perdura desde a Final da Copa do Mundo de 1958, quando a Seleção Brasileira venceu seu primeiro título da competição contra a Suécia.

Contudo, como já dito, não significa que o modelo não terá inovações.

De acordo com o vazamento do FootyHeadlines, a camisa terá um tom de azul royal, intitulado "Old Royal".

Os detalhes, no entanto, serão nas cores amarelo e preto

O amarelo é tradicional e está presente nos modelos utilizados entre 2007 e 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 e 2019, entre 2020 e 2021, entre 2022 e 2023, e que está presente no atual uniforme, lançado em 2024. 

preto, por sua vez, embora tenha dado cor ao uniforme utilizado no amistoso contra a Guiné, em uma ação contra o racismo, será inédito em um uniforme 1 ou 2 da Seleção Brasileira.

FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa amarela terá cores tradicionais, mas tons modernos

A camisa titular da Seleção Brasileira trará um tom mais suave de amarelo, intitulado pelos vazamentos como "Yellow Canary", que será acompanhado de dois tons de verde, um bem fechado, intitulado de "Geode Teal" e outro próximo ao "menta", classificado como "Light Mint", que deverão se fazer presentes na gola e nas mangas, além de na numeração e nome dos jogadores.

Também foram divulgadas informações do calção, que terá um tom mais claro que o habitual de azul, Lt Photo Blue", que remete aos modelos utilizados nas décadas de 70 e 80, acompanhado do branco e do tom menta de verde já presente na camisa.

FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

 

