Sport 75: Há 50 anos, Leão encerrava domínio dos rivais e redimia uma geração com a conquista do Campeonato Pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conquista estadual está entre as mais importantes e simbólicas da história rubro-negra, que atravessou um período doloroso entre as décadas de 60 e 70

O Sport se orgulha de ser o clube com mais conquistas de Pernambuco. Sejam estaduais, regionais ou nacionais, a maior quantidade de títulos pertencem ao Leão da Praça da Bandeira.

De 2001 pra cá, foram disputados 25 Campeonatos Pernambucanos, e quase metade deles foram conquistados pelo Sport, que ergueu o troféu em 12 dessas oportunidades, mesma quantidade de Santa Cruz e Náutico somados no período que engloba também a conquista do Salgueiro em 2020.

No total, o Leão soma 45 títulos estaduais contra 29 da Cobra Coral e 24 do Timbu. Isso sem falar nas conquistas da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil de 2008 e do Brasileirão de 1987.

A hegemonia rubro-negra no estado é o "status quo" com o qual os torcedores nascidos no século XXI estão habituados.

Mas, nem sempre foi assim. Entre os anos de 1963 a 1974, o Sport viveu um período bastante doloroso em sua história. Além do jejum de títulos de 12 anos, o rubro-negro colecionaria vice-campeonatos e assistiria "de dentro do campo" o Hexa alvirrubro e o Penta tricolor.

Se hoje as atuais gerações se vangloriam das conquistas nacionais e até menosprezam o campeonato estadual, a Velha Guarda rubro-negra sabe o peso que o título do Campeonato Pernambucano de 1975, que completa 50 anos, tem para a história do clube.

Sport campeão pernambucano de 1975; o título que redimiu uma geração de rubro-negros e pôs fim ao domínio de Náutico e Santa Cruz

De protagonista a coadjuvante nas conquistas dos rivais

De 1915, quando foi disputada a primeira edição, a 1962, o Leão venceu 19 títulos do Campeonato Pernambucano sendo, tal como nos dias atuais, plenamente hegemônico em relação aos 9 títulos do Santa Cruz e os 8 do Náutico, não tão distantes do América, seis vezes campeão.

Mas, de 1962 a 1974, o Leão foi incapaz de rugir, viveu seu maior jejum de títulos estaduais e, se não bastasse, viu os rivais emplacarem duas sequências avassaladoras.

Hexa do Náutico: seis vices consecutivos e sequência de títulos superada

Entre 1963 e 1968, o torcedor alvirrubro não deixa ninguém esquecer, o Náutico conquistou o inédito e até hoje exclusivo hexacampeonato.

Todos, sem exceção, conquistado em finais contra o Sport.

Detalhe: o Leão era o único tetracampeão. Se hoje o "Hexa é luxo", o Tetra quem o era até os anos 60.

Literalmente de dentro do campo, o Sport viu o Timbu igualar, superar e ampliar o seu recorde.

O Penta do Santa Cruz: Jejum consolidado e vantagem de títulos "pulverizada"

Em 1969, o Leão chegou novamente à Final, desta vez contra o Santa Cruz, que não conquistava a taça há 10 anos e que tinha ampla desvantagem em decisões contra o rubro-negro (6 x 2).

O resultado? Nova derrota, novo vice-campeonato. De quebra, aquela conquista seria a primeira na sequência do Pentacampeonato tricolor, que tornaria o Tetra rubro-negro ainda mais devastado.

Terceiro colocado em 1970, o Leão voltou à decisão em 1971, apenas para iniciar uma nova sequência de vices, ficando atrás do Santa em 1972 e 1973, voltando a ficar de fora da decisão em 1974.

Doze anos de jejum, 10 vice-campeonatos. Náutico hexa, vice-campeão brasileiro e sendo pioneiro na Libertadores. Santa Cruz penta...

Uma hegemonia de títulos que era de 19 x 9 x 9 foi dissolvida para um equilíbrio de 19 x 15 x 14.

Era preciso fazer alguma coisa.

"Sport 75 vinte vezes campeão"

Então com 40 anos de idade, o senhor Jarbas Guimarães foi eleito para ser presidente do executivo rubro-negro.

A sua gestão começou de forma ousada, com o slogan "Sport 75 vinte vezes campeão".



"Prometendo o título, ao mesmo tempo divulgava que, embora os 12 anos de jejum, mesmo assim o clube (Sport) detinha o maior número de títulos de campeão", confidencia o próprio Jarbas Guimarães em carta enviada à nossa reportagem.

Com problemas na estrutura da Ilha do Retiro, incluindo falta de gramado e iluminação precária, o Sport iniciou o ano de 1975 disputando os amistosos no estádio do Santa Cruz.

Para jogar na Ilha no segundo turno, o Leão da Praça da Bandeira fez grande esforço, concluindo a drenagem do gramado e importando grama direto da Inglaterra.

A iluminação também não ficou para trás e com ajuda do ministro da educação da época, Ney Braga, o Sport conseguiu uma iluminação de 2.000 lux, com direito à Fake News plantada dizendo que astronautas teriam indagado à NASA de onde vinha aquela iluminação tão forte.

Formação do elenco: O "Supertime da Ilha" com Dadá Maravilha

Mais urgente que a iluminação, quem precisava brilhar era o time do Sport. E para tal, o clube foi assertivo no mercado, contratando o treinador Duque, até então seis vezes campeão pernambucano, e que indicou ao presidente quatro jogadores de cada posição.

"Todos ganhadores", era a exigência rubro-negra, que contratou todos os "número e 1 e 2" de cada posição na lista de preferência do novo treinador.

A única exceção foi o Tobias. Vindo do Guarani, havia sido o melhor goleiro do Campeonato Paulista e vinha como indicação de Juca Paes, diretor de futebol do São Bento de Sorocaba e amigo de Jarbas Guimarães.

O nome mais destacado da lista entregue por Duque foi o de Dario, o Dadá Maravilha, campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1970.

Dadá é, até hoje, uma das maiores contratações do futebol pernambucano.

Artilheiro, mas insatisfeito no Flamengo, o Sport tomou ciência de que o clube carioca não havia honrado o pagamento pela contratação do atacante junto ao Atlético-MG e interviu para contratar o Dadá em um acordo de pagamento parcelado em 24 meses.

O investimento valeu a pena. Dadá foi artilheiro do Campeonato Pernambucano com 32 gols e peça fundamental na conquista rubro-negra.

Intitulado pela imprensa de "Seleção do Nordeste", o "Supertime da Ilha" retomou a confiança do torcedor, perdoou dívidas de sócios inadimplentes e isentou a necessidade do pagamento da joia para novos associados, chegando ao impressionante número de 35.000 sócios adimplentes.

A campanha: Após título alvirrubro no 1° turno, Sport atropela adversários e conquista os dois turnos seguintes

No primeiro turno, o Leão terminou em 2° lugar, ficando apenas um ponto atrás do Náutico, amargando, embora se tratando apenas de um turno, mais um vice para o rival.

No segundo turno, o Sport encontrou o seu auge, emplacou uma sequência de vitórias e, comandado pelo talento e gols de Dadá Maravilha, se sagrou vencedor, feito que viria a se repetir no terceiro turno, garantindo ao Sport a vantagem do empate na decisão contra o Náutico.

Sport bate o Náutico nos Aflitos em jogo polêmico e encerra jejum

Apesar da tentativa rubro-negra de realizar o jogo no Arruda, em "campo neutro", o Náutico, que precisa vencer para provocar três partidas extras, não abdicou de jogar nos Aflitos.

Em campo, o Sport não quis saber da vantagem do empate e venceu por 1 x 0, gol marcado por Assis Paraíba aos 25 minutos da primeira etapa.

Até hoje o Timbu reclama da arbitragem de Sebastião Rufino que anulou um gol alvirrubro restando apenas 10 minutos para o apito final.

Resposta à reclamação alvirrubra e quase 100 gols marcados

Em resposta à reclamação do Náutico, o presidente rubro-negro argumentou que "ainda que o gol fosse validado, o Sport seria campeão, pois tinha vencido dois turnos e jogava pelo empate" e classificou as críticas alvirrubras como "choradeira de perdedores" na tentativa de ofuscar a conquista rubro-negra que marcou 91 gols naquele estadual, somando 25 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota.

Vinte vezes campeão, o Sport tirava um peso grande das costas, ganhou quatro títulos nos 9 anos seguintes, reestabelecendo o equilíbrio em Pernambuco antes de voltar a deslanchar com o título brasileiro de 1987 e o Penta entre 1996 e 2000 e os demais títulos conquistados neste século.

Escalação base do Sport de 1975

O "Supertime da Ilha" geralmente entrava em campo com a seguinte formação:

Tobias

Marcos

Pedro Basílio

Alberto

Cláudio Mineiro

Luciano Veloso

Perez

Garcia

Assis Paraíba