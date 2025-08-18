Próximo jogo do Santa Cruz contra Altos: Veja data e horário da partida de volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois enfrentar o time do Piauí em casa, o Tricolor do Arruda visita o adversário, em decisão que vala vaga nas quartas de final da Série D

O próximo jogo do Santa Cruz já tem data, horário e local. Depois de enfrentar em casa o Altos, o Tricolor do Arruda visita o Altos, no domingo (24), às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.

O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Vale destacar que os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com a melhor campanha de cada clube. Quem chegar nas semifinais garante o acesso à Série C de 2026.

Veja transmissão ao vivo de Santa Cruz x Altos