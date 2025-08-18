fechar
Santa Cruz |

Se o Santa Cruz perder hoje, está eliminado? Veja regulamento da Série D 2025

Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos na Arena de Pernambuco em jogo decisivo pelas oitavas-de-final da Série D 2025

Por Victor Peixoto Publicado em 18/08/2025 às 19:48
Santa Cruz 3x0 Treze, na 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, na Arena de Pernambuco.
Santa Cruz 3x0 Treze, na 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, na Arena de Pernambuco. - JAILTON JR./JC IMAGEM

É noite de decisão! Logo mais, às 20h30, o Santa Cruz recebe o Altos, do Piauí, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025!

O duelo tem o peso de "jogo do ano" para o Tricolor do Arruda, afinal, o acesso passa pela classificação diante da equipe piauiense.

Uma eliminação a esta altura do campeonato acaba com qualquer chance de acesso tricolor à Série C do próximo ano.

 

Mas, calma! Uma derrota ou empate nesta primeira partida, na Arena de Pernambuco, não significa o fim da linha para a Cobra Coral, que poderá tentar reverter uma hipotética desvantagem no jogo da volta, marcado  o próximo domingo (24), no Lindolfinho, em Teresina.

De qualquer forma, o que o torcedor do Santa espera, e merece, é que o time construa uma boa vantagem para ir com o máximo de "tranquilidade" para a segunda partida. Lembrando que não há regra do gol fora nesta edição da Série D.

Leia também

Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife
Torcida

Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife
Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja o que a torcida do Santa precisa para superar o Sport
Santa Cruz

Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja o que a torcida do Santa precisa para superar o Sport

Compartilhe

Tags