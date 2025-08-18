fechar
Santa Cruz | Notícia

Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja o que a torcida do Santa precisa para superar o Sport

Tricolor já superou públicos do Náutico e fica atrás de Sport e Seleção Brasileira em última parcial divulgada; quebra de recorde é possível

Por Victor Peixoto Publicado em 18/08/2025 às 18:59 | Atualizado em 18/08/2025 às 19:06
Geovany, jogador do Santa Cruz
Geovany, jogador do Santa Cruz - Rafael Vieira / FPF

Mais de 42.900 ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo entre Santa Cruz e Altos, pelo jogo de ida da das quartas-de-final da Série D e que acontece nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, às 20h30, horário de Brasília.

O número já é o suficiente para superar o recorde particular da Cobra Coral na Arena, que era de 35.882 torcedores, alcançados na última partida contra o Sergipe e também para fazer a torcida tricolor superar o maior público do Náutico e entrar no TOP 4 geral (envolve jogos de seleções) e TOP 3 de clubes.

Mas ainda resta um recorde a ser quebrado, o de maior público, e ele pertence ao Sport.

Qual o maior público da Arena de Pernambuco?

Na Final do Campeonato Pernambucano de 2024, 45.500 rubro-negros assistiram ao 45° título estadual do rubro-negro em jogo de torcida única contra o Náutico.

O segundo maior público também pertence ao Leão da Praça da Bandeira, justamente em partida contra o Santa Cruz, pela semifinal do mesmo estadual em que bateu o Timbu da decisão.

Arena terá torcida "única" tricolor contra o Altos

Embora inicialmente a partida de hoje fosse contar com torcida de ambas as equipes, a diretoria coral conseguiu um acordo com o time piauiense, que vendeu poucos ingressos para a partida, e os colocará em camarotes na Arena.

Portanto, sim, o Santa Cruz pode bater o recorde do Sport e passar a ter o maior recorde da Arena. O detalhe é que o recorde é exatamente a capacidade do estádio: 45.500 torcedores.

Teoricamente, o que poderia fazer esse número ser superado seria, justamente, os públicos nos camarotes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Números anteriores a Santa Cruz x Altos; esta matéria será atualizada após ser divulgado, oficialmente, o público e a renda da partida.

Geral (clubes e seleções)

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
  4. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
  5. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  6. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  7. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
  8. 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
  9. 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
  10. 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Leia Também

Apenas clubes

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
  4. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  5. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  6. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
  7. 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014
  8. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025
  9. 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024 
  10. 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015
  11. 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Sport na Arena

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
  4. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  5. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Náutico na Arena

  1. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  2. 30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014
  3. 27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C
  4. 26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013
  5. 25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016

Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena

  1. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe, pela Série D2025
  2. 34.746 - Santa Cruz 0 x 1 América-RN, pela Série B 2014
  3. 24.283 - Santa Cruz 1 x 0 Vasco, pela Série B 2014
  4. 19.773 - Santa Cruz 2 x 1 Globo, pela Série C 2019
  5. 17.979 - Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova, pela Série B 2014

Leia também

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
capacidade total

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife
Torcida

Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife

Compartilhe

Tags