Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja o que a torcida do Santa precisa para superar o Sport
Tricolor já superou públicos do Náutico e fica atrás de Sport e Seleção Brasileira em última parcial divulgada; quebra de recorde é possível
Mais de 42.900 ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo entre Santa Cruz e Altos, pelo jogo de ida da das quartas-de-final da Série D e que acontece nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, às 20h30, horário de Brasília.
O número já é o suficiente para superar o recorde particular da Cobra Coral na Arena, que era de 35.882 torcedores, alcançados na última partida contra o Sergipe e também para fazer a torcida tricolor superar o maior público do Náutico e entrar no TOP 4 geral (envolve jogos de seleções) e TOP 3 de clubes.
Mas ainda resta um recorde a ser quebrado, o de maior público, e ele pertence ao Sport.
Qual o maior público da Arena de Pernambuco?
Na Final do Campeonato Pernambucano de 2024, 45.500 rubro-negros assistiram ao 45° título estadual do rubro-negro em jogo de torcida única contra o Náutico.
O segundo maior público também pertence ao Leão da Praça da Bandeira, justamente em partida contra o Santa Cruz, pela semifinal do mesmo estadual em que bateu o Timbu da decisão.
Arena terá torcida "única" tricolor contra o Altos
Embora inicialmente a partida de hoje fosse contar com torcida de ambas as equipes, a diretoria coral conseguiu um acordo com o time piauiense, que vendeu poucos ingressos para a partida, e os colocará em camarotes na Arena.
Portanto, sim, o Santa Cruz pode bater o recorde do Sport e passar a ter o maior recorde da Arena. O detalhe é que o recorde é exatamente a capacidade do estádio: 45.500 torcedores.
Teoricamente, o que poderia fazer esse número ser superado seria, justamente, os públicos nos camarotes.
Os maiores públicos da Arena de Pernambuco
Números anteriores a Santa Cruz x Altos; esta matéria será atualizada após ser divulgado, oficialmente, o público e a renda da partida.
Geral (clubes e seleções)
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
- 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014
Apenas clubes
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014
- 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025
- 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024
- 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015
- 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015
Top 5 públicos do Sport na Arena
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
Top 5 públicos do Náutico na Arena
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014
- 27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C
- 26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013
- 25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016
Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena
- 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe, pela Série D2025
- 34.746 - Santa Cruz 0 x 1 América-RN, pela Série B 2014
- 24.283 - Santa Cruz 1 x 0 Vasco, pela Série B 2014
- 19.773 - Santa Cruz 2 x 1 Globo, pela Série C 2019
- 17.979 - Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova, pela Série B 2014