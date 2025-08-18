Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja o que a torcida do Santa precisa para superar o Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor já superou públicos do Náutico e fica atrás de Sport e Seleção Brasileira em última parcial divulgada; quebra de recorde é possível

Mais de 42.900 ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo entre Santa Cruz e Altos, pelo jogo de ida da das quartas-de-final da Série D e que acontece nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, às 20h30, horário de Brasília.

O número já é o suficiente para superar o recorde particular da Cobra Coral na Arena, que era de 35.882 torcedores, alcançados na última partida contra o Sergipe e também para fazer a torcida tricolor superar o maior público do Náutico e entrar no TOP 4 geral (envolve jogos de seleções) e TOP 3 de clubes.

Mas ainda resta um recorde a ser quebrado, o de maior público, e ele pertence ao Sport.

Qual o maior público da Arena de Pernambuco?

Na Final do Campeonato Pernambucano de 2024, 45.500 rubro-negros assistiram ao 45° título estadual do rubro-negro em jogo de torcida única contra o Náutico.

O segundo maior público também pertence ao Leão da Praça da Bandeira, justamente em partida contra o Santa Cruz, pela semifinal do mesmo estadual em que bateu o Timbu da decisão.

Arena terá torcida "única" tricolor contra o Altos

Embora inicialmente a partida de hoje fosse contar com torcida de ambas as equipes, a diretoria coral conseguiu um acordo com o time piauiense, que vendeu poucos ingressos para a partida, e os colocará em camarotes na Arena.

Portanto, sim, o Santa Cruz pode bater o recorde do Sport e passar a ter o maior recorde da Arena. O detalhe é que o recorde é exatamente a capacidade do estádio: 45.500 torcedores.

Teoricamente, o que poderia fazer esse número ser superado seria, justamente, os públicos nos camarotes.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Números anteriores a Santa Cruz x Altos; esta matéria será atualizada após ser divulgado, oficialmente, o público e a renda da partida.

Geral (clubes e seleções)

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013

41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Apenas clubes

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014

35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025

35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024

35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015



Top 5 públicos do Sport na Arena

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Náutico na Arena



42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014

27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C

26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013

25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016

Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena

