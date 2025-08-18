Santa Cruz x Altos pela Série D: Ainda há ingressos hoje (18/08)? Veja
Mais de 38 mil bilhetes foram vendidos para o confronto de ida das oitavas de final do Brasileirão Série D 2025 na Arena de Pernambuco
A paixão da torcida coral mais uma vez se faz presente! A Arena de Pernambuco estará lotada nesta segunda-feira (18/08) para Santa Cruz x Altos-PI pela oitavas de final da Série D.
Isso porque o Tricolor divulgou na última parcial que mais de 38 mil ingressos foram vendidos. O que leva a seguinte pergunta: acabaram os bilhetes ou seguem comercializados?
Ao longo do dia, a matéria será atualizada. A bola às 20h30 (horário de Brasília). Se ganharem, os corais obtém a vantagem do empate para o jogo de volta, no Piauí, no domingo (24/08).
- 18/08 - 20h30 - Santa Cruz x Altos (ida)
- 24/08 - 18h30 - Altos x Santa Cruz (volta)
Ainda há ingressos para Santa Cruz x Altos?
De acordo com o clube, conforme divulgação nas redes sociais oficiais, não há como mais comprar para os setores oeste superior, sul superior e inferior, leste superior e inferior.
Setores esgotados:
- Oeste superior.
- Sul superior e inferior.
- Leste superior e inferior.
Sendo assim, restam apenas entradas para as arquibancadas oeste inferior, norte superior e superior e área premium. As vendas continuem no site do Futebol Card (clique aqui).
Setores ainda disponíveis:
- Oeste inferior
- Norte superior
- Superior e área premium
Os torcedores do time piauiense, cujo por lei tem direito a 10% do total da carga disponível, devem ser relocados para uma espaço mais reservada pela diretoria mandante, como camarote.