fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Altos pela Série D: Ainda há ingressos hoje (18/08)? Veja

Mais de 38 mil bilhetes foram vendidos para o confronto de ida das oitavas de final do Brasileirão Série D 2025 na Arena de Pernambuco

Por Robert Sarmento Publicado em 18/08/2025 às 9:13 | Atualizado em 18/08/2025 às 9:18
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - TV Jornal

A paixão da torcida coral mais uma vez se faz presente! A Arena de Pernambuco estará lotada nesta segunda-feira (18/08) para Santa Cruz x Altos-PI pela oitavas de final da Série D.

Isso porque o Tricolor divulgou na última parcial que mais de 38 mil ingressos foram vendidos. O que leva a seguinte pergunta: acabaram os bilhetes ou seguem comercializados?

Ao longo do dia, a matéria será atualizada. A bola às 20h30 (horário de Brasília). Se ganharem, os corais obtém a vantagem do empate para o jogo de volta, no Piauí, no domingo (24/08).

  • 18/08 - 20h30 - Santa Cruz x Altos (ida)
  • 24/08 - 18h30 - Altos x Santa Cruz (volta)

Ainda há ingressos para Santa Cruz x Altos?

De acordo com o clube, conforme divulgação nas redes sociais oficiais, não há como mais comprar para os setores oeste superior, sul superior e inferior, leste superior e inferior.

Setores esgotados:

  • Oeste superior.
  • Sul superior e inferior.
  • Leste superior e inferior.

Sendo assim, restam apenas entradas para as arquibancadas oeste inferior, norte superior e superior e área premium. As vendas continuem no site do Futebol Card (clique aqui).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Setores ainda disponíveis:

  • Oeste inferior
  • Norte superior
  • Superior e área premium

Os torcedores do time piauiense, cujo por lei tem direito a 10% do total da carga disponível, devem ser relocados para uma espaço mais reservada pela diretoria mandante, como camarote.

Leia também

Santa Cruz x Altos ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações
Série D

Santa Cruz x Altos ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações
Oitavas de final da Série D 2025: Veja os resultados dos jogos de ida
Série D 2025

Oitavas de final da Série D 2025: Veja os resultados dos jogos de ida

Compartilhe

Tags