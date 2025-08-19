Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Altos x Santa Cruz acontecerá no proximo domingo (24)

O Santa Cruz e o Altos empataram em 1x1, na noite desta segunda-feira (19), na Arena de Pernambuco. O jogo foi a partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Arruda abriu o placar no início do jogo, com gol de William Alves, mas o Altos conseguiu o empate no final da partida, com gol de Mikael.

Com o resultado, a vaga para as quartas de final será decidida no próximo domingo (24). O Santa Cruz viajará para Teresina, no Piauí, onde enfrentará o Altos às 18h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro.

Veja os melhores momentos de Santa Cruz 1x1 Altos

É importante destacar que, mesmo com a classificação, o time ainda não terá o acesso garantido à Série C de 2026.