Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D

O duelo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Altos x Santa Cruz acontecerá no proximo domingo (24)

Por Davi Saboya Publicado em 19/08/2025 às 0:50
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Santa Cruz e o Altos empataram em 1x1, na noite desta segunda-feira (19), na Arena de Pernambuco. O jogo foi a partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Arruda abriu o placar no início do jogo, com gol de William Alves, mas o Altos conseguiu o empate no final da partida, com gol de Mikael.

Com o resultado, a vaga para as quartas de final será decidida no próximo domingo (24). O Santa Cruz viajará para Teresina, no Piauí, onde enfrentará o Altos às 18h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro.

Veja os melhores momentos de Santa Cruz 1x1 Altos

É importante destacar que, mesmo com a classificação, o time ainda não terá o acesso garantido à Série C de 2026.

