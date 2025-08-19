Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D
O duelo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Altos x Santa Cruz acontecerá no proximo domingo (24)
O Santa Cruz e o Altos empataram em 1x1, na noite desta segunda-feira (19), na Arena de Pernambuco. O jogo foi a partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor do Arruda abriu o placar no início do jogo, com gol de William Alves, mas o Altos conseguiu o empate no final da partida, com gol de Mikael.
Com o resultado, a vaga para as quartas de final será decidida no próximo domingo (24). O Santa Cruz viajará para Teresina, no Piauí, onde enfrentará o Altos às 18h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro.
Veja os melhores momentos de Santa Cruz 1x1 Altos
É importante destacar que, mesmo com a classificação, o time ainda não terá o acesso garantido à Série C de 2026.