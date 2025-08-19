fechar
Se eliminar o Altos, Santa Cruz decide acesso como mandante? Veja classificação geral da Série D 2025 atualizada

De acordo com o regulamento da competição nacional, os confrontos das quartas de final são definidos com base na pontuação dos clubes

A briga pelo acesso à próxima Série C está cada vez mais acirrada. Com o encerramento dos jogos de ida das oitavas de final, a Série D 2025 já se começa a desenhar o futuro dos 16 clubes.

Como ninguém abriu ampla vantagem, todos confrontos estão em aberto. Para entender a situação dos times, é crucial saber os placares e regulamento do mata-mata da competição nacional.

 

Classificação geral da Série D 2025

No confronto que encerrou os primeiros confrontos dessa fase, o Santa Cruz não aproveitou o apoio de mais de 42 mil torcedores na Arena de Pernambuco e empatou em 1 a 1 com o Altos.

Para decidir o acesso como mandante, o Tricolor pernambucano precisa ficar entre os quatro primeiros colocados da classificação geral. Abaixo, veja a pontuação atual de cada equipe.

  • 1° Asa - 40 pontos
  • 2° Aparecidense - 39 pontos
  • 3° Inter de Limeira - 37 pontos
  • 4° América-RN - 34 pontos
  • 5° Barra-SC - 33 pontos
  • 6° Altos-PI - 33 pontos
  • 7° Ceilândia - 33 pontos
  • 8° Santa Cruz - 31 pontos
  • 9° Rio Branco-ES - 30 pontos
  • 10° Manauara - 30 pontos
  • 11° Central - 30 pontos
  • 12° Mixto-MT - 28 pontos
  • 13° Imperatriz-MA - 27 pontos
  • 14° Cianorte - 27 pontos
  • 15° Goiatuba - 26 pontos
  • 16° Maranhão - 25 pontos

Assim como outras competições da Confederação Brasileirda de Futebol (CBF), a Quarta Divisão não utiliza o critério de gol fora de casa como desempate. O regulamento é direto!

Empate no placar agregado: Se o resultado do segundo jogo levar o placar agregado a um empate (ex: 1x0 na ida e 0x1 na volta), a decisão da vaga será nos pênaltis. Não há prorrogação.

Jogos de ida

  • Maranhão 2 x 1 Central
  • Imperatriz-MA 0 x 1 América-RN
  • Santa Cruz 1 x 1 Altos-PI
  • Manauara 0 x 1 ASA
  • Goiatuba 2 x 3 Aparecidense
  • Rio Branco-ES 0 x 1 Inter de Limeira
  • Cianorte 1 x 1 Mixto-MT
  • Ceilândia 1 x 1 Barra-SC

Jogos de volta

  • 23/08 - 17h - ASA x Manauara
  • 23/08 - 16h - Aparecidense x Goiatuba
  • 23/08 - 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES
  • 23/08 - 16h - Barra-SC x Ceilândia
  • 23/08 - 18h - Mixto-MT x Cianorte
  • 24/08 - 16h - Central xMaranhão
  • 24/08 - 16h - América-RN x Imperatriz-MA
  • 24/08 - 18h - Altos-PI x Santa Cruz

