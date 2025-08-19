Se eliminar o Altos, Santa Cruz decide acesso como mandante? Veja classificação geral da Série D 2025 atualizada
De acordo com o regulamento da competição nacional, os confrontos das quartas de final são definidos com base na pontuação dos clubes
A briga pelo acesso à próxima Série C está cada vez mais acirrada. Com o encerramento dos jogos de ida das oitavas de final, a Série D 2025 já se começa a desenhar o futuro dos 16 clubes.
Como ninguém abriu ampla vantagem, todos confrontos estão em aberto. Para entender a situação dos times, é crucial saber os placares e regulamento do mata-mata da competição nacional.
Classificação geral da Série D 2025
No confronto que encerrou os primeiros confrontos dessa fase, o Santa Cruz não aproveitou o apoio de mais de 42 mil torcedores na Arena de Pernambuco e empatou em 1 a 1 com o Altos.
Para decidir o acesso como mandante, o Tricolor pernambucano precisa ficar entre os quatro primeiros colocados da classificação geral. Abaixo, veja a pontuação atual de cada equipe.
- 1° Asa - 40 pontos
- 2° Aparecidense - 39 pontos
- 3° Inter de Limeira - 37 pontos
- 4° América-RN - 34 pontos
- 5° Barra-SC - 33 pontos
- 6° Altos-PI - 33 pontos
- 7° Ceilândia - 33 pontos
- 8° Santa Cruz - 31 pontos
- 9° Rio Branco-ES - 30 pontos
- 10° Manauara - 30 pontos
- 11° Central - 30 pontos
- 12° Mixto-MT - 28 pontos
- 13° Imperatriz-MA - 27 pontos
- 14° Cianorte - 27 pontos
- 15° Goiatuba - 26 pontos
- 16° Maranhão - 25 pontos
Assim como outras competições da Confederação Brasileirda de Futebol (CBF), a Quarta Divisão não utiliza o critério de gol fora de casa como desempate. O regulamento é direto!
Empate no placar agregado: Se o resultado do segundo jogo levar o placar agregado a um empate (ex: 1x0 na ida e 0x1 na volta), a decisão da vaga será nos pênaltis. Não há prorrogação.
Jogos de ida
- Maranhão 2 x 1 Central
- Imperatriz-MA 0 x 1 América-RN
- Santa Cruz 1 x 1 Altos-PI
- Manauara 0 x 1 ASA
- Goiatuba 2 x 3 Aparecidense
- Rio Branco-ES 0 x 1 Inter de Limeira
- Cianorte 1 x 1 Mixto-MT
- Ceilândia 1 x 1 Barra-SC
Jogos de volta
- 23/08 - 17h - ASA x Manauara
- 23/08 - 16h - Aparecidense x Goiatuba
- 23/08 - 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES
- 23/08 - 16h - Barra-SC x Ceilândia
- 23/08 - 18h - Mixto-MT x Cianorte
- 24/08 - 16h - Central xMaranhão
- 24/08 - 16h - América-RN x Imperatriz-MA
- 24/08 - 18h - Altos-PI x Santa Cruz