Classificação geral da Série D 2025: veja tabela que define os confrontos das quartas de final
Na Série D 2025, os confrontos até as oitavas seguem chaveamento por grupos; das quartas em diante, os duelos são por desempenho geral.
A definição dos times que subirão para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 está se aproximando. Os confrontos das quartas de final serão determinados a partir da classificação geral, e os quatro semifinalistas asseguram o acesso à terceira divisão na próxima temporada.
Até as oitavas, o regulamento da Série D estabelece um chaveamento prévio baseado na posição de cada equipe na fase de grupos. A partir das quartas, os duelos passam a ser definidos pelo desempenho acumulado na competição, considerando todos os pontos conquistados até o momento.
Assim, o time com melhor campanha enfrenta o de pior desempenho, seguindo essa lógica para os demais confrontos. Os clubes com melhor aproveitamento também têm a vantagem de decidir o segundo jogo em seus domínios.
Se houver igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Atualmente, a Série D 2025 chega às oitavas de final, e as quartas estão programadas para os fins de semana de 30 de agosto e 6 de setembro.
Classificação geral da Série D 2025
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GM
|GS
|SG
|1
|ASA
|40
|17
|12
|4
|1
|31
|8
|23
|2
|Aparecidense
|39
|17
|12
|3
|2
|39
|17
|22
|3
|Inter de Limeira
|37
|17
|11
|4
|2
|24
|8
|16
|4
|América-RN
|34
|17
|10
|4
|3
|25
|10
|15
|5
|Barra
|33
|17
|10
|3
|4
|25
|11
|14
|6
|Altos
|33
|17
|9
|7
|2
|31
|17
|14
|7
|Ceilândia
|33
|17
|9
|6
|2
|26
|16
|10
|8
|Santa Cruz
|31
|17
|9
|4
|4
|24
|14
|10
|9
|Rio Branco-ES
|30
|17
|9
|3
|5
|22
|10
|12
|10
|Manaura
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|13
|16
|11
|Central
|30
|17
|8
|6
|3
|19
|11
|8
|12
|Cianorte
|29
|17
|8
|5
|4
|27
|18
|9
|13
|Mixto
|28
|17
|7
|7
|3
|24
|15
|9
|14
|Imperatriz
|27
|17
|8
|3
|6
|19
|18
|1
|15
|Goiatuba
|26
|17
|7
|5
|5
|26
|21
|5
|16
|Maranhão
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|16
|8
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025
Oitavas-de-final
- Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
- Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
- Santa Cruz x Altos (Ida: 1x1)
- Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
- Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
- Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
- Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)
Quartas-de-final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha