Serie D | Notícia

Classificação geral da Série D 2025: veja tabela que define os confrontos das quartas de final

Na Série D 2025, os confrontos até as oitavas seguem chaveamento por grupos; das quartas em diante, os duelos são por desempenho geral.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 10:44
Troféu da Série D
Troféu da Série D - Lucas Figueiredo/CBF

A definição dos times que subirão para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 está se aproximando. Os confrontos das quartas de final serão determinados a partir da classificação geral, e os quatro semifinalistas asseguram o acesso à terceira divisão na próxima temporada.

Até as oitavas, o regulamento da Série D estabelece um chaveamento prévio baseado na posição de cada equipe na fase de grupos. A partir das quartas, os duelos passam a ser definidos pelo desempenho acumulado na competição, considerando todos os pontos conquistados até o momento.

Assim, o time com melhor campanha enfrenta o de pior desempenho, seguindo essa lógica para os demais confrontos. Os clubes com melhor aproveitamento também têm a vantagem de decidir o segundo jogo em seus domínios.

Se houver igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Atualmente, a Série D 2025 chega às oitavas de final, e as quartas estão programadas para os fins de semana de 30 de agosto e 6 de setembro.

Classificação geral da Série D 2025

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG
1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23
2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22
3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16
4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15
5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14
6 Altos 33 17 9 7 2 31 17 14
7 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10
8 Santa Cruz 31 17 9 4 4 24 14 10
9 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12
10 Manaura 30 17 8 6 3 29 13 16
11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8
12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9
13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9
14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1
15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5
16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025

Oitavas-de-final

  • Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
  • Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
  • Santa Cruz x Altos (Ida: 1x1)
  • Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
  • Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
  • Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
  • Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)

Quartas-de-final 

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

